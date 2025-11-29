Организация Североатлантического договора (НАТО) создавалась, чтобы противодействовать России. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети X.

Он отметил в послании, что объединение стран появилось в свое время для того, чтобы защитить страны Запада от якобы советской агрессии, а позже и от России. Польский премьер-министр подчеркнул, что в основу НАТО положена солидарность, а не эгоистические интересы. Он сказал, что надеется на неизменность данных принципов к настоящему времени.

До этого, 27 ноября, президент России Владимир Путин пояснил, что Россия не собирается нападать на государства Европы.

При этом 7 ноября отставной коммодор военно-морских сил Великобритании Стив Джерми указывал на то, что о возможности победы Североатлантического альянса в случае прямой конфронтации с РФ говорить нереалистично. Он отмечал, что Москва не показывала намерений атаковать страны НАТО.

В свою очередь 24 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что практически все члены Евросоюза (ЕС) и НАТО сплотились и пытаются нанести стратегическое поражение РФ. Дипломат объяснял, что российская сторона полностью осознает свою ответственность за сохранение международного мира и безопасности.

Ранее, писал 5-tv.ru, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что после завершения конфликта Украина должна стать буферной зоной РФ и НАТО.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.