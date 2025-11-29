Тhе Тimеs: позиция Путина по Украине получает поддержку в США

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 36 0

В Европе признают слабость дипломатии ЕС.

Позиция Путина по Украине получает поддержку на Западе

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Высказывания президента России Владимира Путина о нежелании европейских стран содействовать мирному процессу вокруг Украины находят все больше сторонников США. Об этом сообщила британская газета The Times.

«Заявления Путина о попытках Евросоюза саботировать мирный процесс по Украине находят все большую поддержку в Вашингтоне и даже в самой Европе», — сказано в материале.

По данным газеты, один из французских дипломатов в беседе с журналистами раскритиковал заявление главы внешнеполитической службы Евросоюза Каи Каллас, назвав ее позицию примером «самых неудачных подходов Европы к международным переговорам».

Ранее Вашингтон подтвердил, что работает над собственными предложениями по урегулированию конфликта, однако детали пока не раскрывает. В Москве при этом подчеркнули, что Россия открыта к продолжению диалога и рассматривает обсуждение плана, если его представят официально.

Выступая на заседании Совета безопасности 21 ноября, Владимир Путин отметил, что предложенный США вариант мог бы стать основой будущего соглашения. По его словам, затягивание процесса связано с тем, что Киев и его европейские покровители все еще рассчитывают нанести России «стратегическое поражение» на поле боя.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
-0.02 90.82
0.03
Звездопад открывает денежный поток: финансовый гороскоп на декабрь 2025

Последние новости

21:52
Умер британский драматург и сценарист Том Стоппард
21:34
Тhе Тimеs: позиция Путина по Украине получает поддержку в США
21:15
Сергей Собянин сообщил о строительстве пяти мостов в Москве в 2025 году
20:56
Премьер-министр Венгрии Орбан заявил о страхе Европы признать поражение Украины
20:35
Умерла конькобежка-чемпионка Наталья Петрусева
20:15
Ясфира, Капучинка, Дормидонт: какие необычные клички носят животные «Моспитомца»

Сейчас читают

Захарова ответила на слова премьер-министра Польши Туска о предназначении НАТО
«Победа для нас»: «Город 312» о возвращении Аи на сцену
Охота на беспилотники! Лучшее видео из зоны СВО
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео