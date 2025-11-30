Функция «Об этом аккаунте» в X спровоцировала скандал на Западе

Кто есть кто на самом деле и что прячется за темными окнами — вопрос, который буквально взорвал социальную сеть Х, это бывший Twitter. На территории России она по-прежнему заблокирована, так что нас этот скандал обошел стороной, но на Западе, да и не только, что называется, полыхнуло.

А всего-то в соцсети добавили новую функцию — «об этом аккаунте». И все желающие теперь могут получить дополнительную информацию о пользователе — когда зарегистрировался, как часто менял имя, где устанавливал приложение и где сейчас находится.

И вышло забавно. Например, оказалось, что аккаунт департамента внутренней безопасности США, это как у нас МВД, ведется почему-то из Тель-Авива, а советник офиса президента Украина Михаил Подоляк, получается, скачивал себе тогда еще Twitter, проживая в России. Да и последняя локация у него — Россия. В общем, заставляет задуматься.

Оказалось, что минимум 15% украинских аккаунтов и вовсе ведется из Африки, в основном из Нигерии. На профиле как положено — бравый вояка ВСУ, какие-то фото с фронта и бесконечные просьбы выслать денег на обмундирование и помощь побратимам, а на самом деле — голодающим в Африке. Конечно, им помочь — тоже неплохо, но есть нюансы.

Самые скандальные разоблачения происходят в тех зонах, где идут конфликты, например, между Индией и Пакистаном, Палестиной и Израилем… США и Канадой… то есть не всякий тот ковбой, что ходит в шляпе, но критикует Трампа, вполне может быть, что он фанат кленового сиропа. Так ботов и вывели на чистую воду, а заодно агентов влияния.

Оказывается, критиковать Россию им удобнее попивая кокосовый сок где-нибудь на Бали или в подвальных кафешках Праги. На самом деле надо не останавливаться на достигнутом, а усиливать прозрачность. Например, отменить фотофильтры, они искажают реальность и создают иллюзию неземной жизни, так глядишь и миллионники потеряют подписчиков…

Далее надо убрать функцию Т9 — зачем нужен помощник, который исправляет за тебя ошибки? Нет, уж будь любезен как учился в школе, так и «пишЫ». Ну, и наконец, идеальный вариант — это сделать так, чтобы телефон сам периодически оживал и записывал, и фотографировал своего хозяина, и его обстановку. Вот это будет новая искренность. А так, меры — половинчатые.

Все и так завопили, мол этот Х все путает и на самом деле выдает геолокацию ошибочно. В общем, даже функцию «об этом аккаунте» быстренько свернули и неправильные геометки поправили вручную, так что департамент внутренней безопасности вернулся из Тель-Авива обратно в США.

