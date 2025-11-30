Так себе акция: как продавцы выдают искусственную красную икру за настоящую

Росрыболовство: за месяц до Нового года РФ накрыла волна фальсификата икры

В преддверии праздников повсюду открываются точки с предновогодними товарами. Один из традиционных атрибутов праздничного стола — красная икра. В этом году по всей стране, как не сговариваясь — акция: одна банка за 250 рублей, пять банок за тысячу. Продавцы при этом рассказывают легенду про «замороженную икру с прошлого года»… Все это ложь. Это имитированная, то есть искусственная икра. В чем вам, конечно, никто не признается. Чем она опасна и как ее выявить, знает корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

Как только речь заходит о документах, просроченная икра на прилавке вдруг превращается в бутафорскую, а немаркированная продукция становится «чужой».

Наш собственный рейд вместе с экспертом «Народного фронта» сорвал суперакцию в подземном переходе: 350 рублей за банку красной икры якобы первого сорта. Услышав неудобные вопросы о легальности продукции, продавцы пошли на попятную.

Журналист Наталия Оскерко попыталась купить икру, чтобы хотя бы ее попробовать или проверить, например, в лаборатории, но даже этого сделать не дали, мол, на самом деле икрой не торгуют.

За месяц до Нового года — страну накрыла волна икорного фальсификата. По данным Росрыболовства, из добытых 15 тысяч тонн красной икры к реализации допущено лишь девять. То есть, как минимум, шесть тысяч тонн икры на прилавки попали нелегально.

«Подделывают и красную, и черную икру, но, в основном, красную. И 50% икры, которая продается на рынке, будет поддельная», — рассказал руководитель центра политэкономических исследований Василий Колташов.

В центре внимания покупателей — всевозможные акции и распродажи. Вот доверчивые пенсионеры выстраиваются в очередь в Тюмени. Ждать пришлось по пять часов. То, что икра подделка, поняли только дома. А в Нижнем Новгороде псевдонастоящая икра — за 200 рублей. С большой вероятностью в банке — просто имитация: водоросли с желатином на рыбном бульоне.

«Конечно, красивая, лежит на прилавке. Цена приятная, намного дешевле. В ней нет никакой пищевой ценности», — прокомментировала пищевой технолог, директор независимого пищевого центра Татьяна Мищенко.

Но если подделка за копейки, в общем-то, не удивляет, то дорогая фальшивка уже расстроит по-настоящему. Эта банка черной икры стоит 18 тысяч рублей. Нас насторожило отсутствие маркировки «Честный знак» — с прошлого года она обязательна. Отправляемся по адресу на этикетке.

ООО «Рыбокомбинат Пищевик» здесь нет, зато есть просто «Пищевик» — компания ведет свой скромный бизнес легально. Того, кто лепит на свой продукт чужие этикетки, здесь, оказывается, знают — бывший коллега.

А вот откуда на самом деле эта икра за 18 тысяч. На производство деликатеса обшарпанное здание явно не похоже. Впрочем, икру здесь и не производят, признается директор. По его словам, она «фермерская».

Хотя предложений от псевдофермеров в сети немало. В интернете продукт сбывают по шокирующим ценам: 55, 70, 100 рублей за банку! Мы заказали. Привезли икру — то ли реконструированную, то ли реструктурированную.

И повезло, что, хотя бы привезли. Сотни россиян вообще остались и без икры, и без денег. На этой неделе в мессенджерах расплодились вот такие каналы — красная и черная икра по выгодным, но далеко не самым низким ценам. На связь выходит некий «икорный менеджер». Оформляет заказ, требует стопроцентную предоплату. А потом начинаются проблемы…

«Сами понимаете, икра и все такое, нужно депозит 5000 внести за термобокс, который поддержит температурный режим, чтобы икра доехала в целости и сохранности. Перевел я еще пять тысяч. И с этого момента начался полный игнор», — рассказал клиент мошеннического интернет-магазина Михаил Малько.

А многим бонусом еще и достается кредит — после попытки оформить возврат.

«Написаны были имя, фамилия, сумма возврата и счет. И в тот же момент приходит разрешение — смс-уведомление, что одобрить кредит», — поделился пострадавший Розумбай Саборов.

Так что подлинность икры сейчас не гарантируют ни высокая цена, ни известное название производителя на этикетке, ни даже внешний вид.

«Раньше это ровные икринки — первый отличительный признак, потому что икра идеально ровной не бывает. Потом они начали туда добавлять глазок, как вот зародыш. А сейчас видимо еще начали вкусовые добавки, усилители, более качественные делать», — сказал основатель сервиса по доставке рыбы и морепродуктов Алексей Рудько.

Отследить поставки контрафактной продукции тоже невозможно. Но вот что точно можно сделать — это проверить маркировку перед покупкой.

«Все что не маркировано — это структурированная, имитированная, разбодяженная, фальсифицированная, браконьерская, просроченная. То есть это не красная икра, а бурда, и это нелегальная продукция», — рассказал руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

К Новому году деликатес, ожидаемо, подорожает еще больше. Что только подстегнет мошенников — вместо настоящей икры продавать новогоднее разочарование.