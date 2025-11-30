Четыре человека погибли в результате стрельбы на детском дне рождения в США

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 40 0

Еще десять получили ранения.

Кто устроил стрельбу на детском дне рождения в США

Фото: www.globallookpress.com/Kyle Mazza

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Четыре человека погибли и десять получили ранения в результате стрельбы на детском празднике в Стоктоне, США. Вечером 29 ноября на дне рождения ребенка неизвестный открыл огонь. Об этом пишет The Economic Times.

Бойня произошла в районе Торнтон-роуд. Среди жертв были как дети, так и взрослые, доложила представитель шерифа округа Сан-Хоакин, Хизер Брент. ЧП произошло в банкетном зале.

По предварительным данным, это было целенаправленное нападение, заявила Брент в ходе пресс-конференции на месте происшествия. Вице-мэр Стоктона Джейсон Ли отметил в соцсетях, что правоохранители обязательно найдут виновного, а местное правительство окажет поддержку семьям жертв и пострадавших. Власти ведут активное расследование, данных о мотивах стрелка пока нет.

Ранее 5-tv.ru писал, что в результате стрельбы в торговом центре Valley Fair Mall в США пострадали два человека.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
-0.02 90.82
0.03
Любовь Ракам, независимость Овнам: любовный гороскоп на декабрь 2025

Последние новости

8:50
Почему счет «пополам» — плохая идея, если вы хотите построить отношения
8:27
Четыре человека погибли в результате стрельбы на детском дне рождения в США
8:07
Инженера строительной фирмы задержали после обрушения здания в Южно-Сахалинске
8:04
Любовь Ракам, независимость Овнам: любовный гороскоп на декабрь 2025
8:00
День матери в 2025 году: что подарить близкому человеку и как провести праздник
7:55
Экс-танцоры Булановой оказались в центре внимания после нового выступления

Сейчас читают

Революция дронов: российские бойцы применяют новые тактики на фронте
Захарова ответила на слова премьер-министра Польши Туска о предназначении НАТО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости