В торговом центре в Калифорнии произошла стрельба

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 63 0

Есть пострадавшие, их госпитализировали в больницу.

NBC: в Калифорнии два человека пострадали при стрельбе в ТЦ

Фото: www.globallookpress.com/Frank Duenzl

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В результате стрельбы в торговом центре Valley Fair Mall в США пострадали два человека. Об этом 28 ноября сообщил американский телеканал NBC, ссылаясь на местную полицию.

По информации источника, инцидент произошел в штате Калифорния, в городе Сан-Хосе. Двое посетителей ТЦ получили огнестрельные ранения. Они были госпитализированы в больницу, где им оказывают медицинскую помощь. О погибших не сообщается.

После этого началась эвакуация торгового центра с целью убедиться в отсутствии дальнейшей возможной общественной угрозы. Местная полиция назвала случившееся «единичным эпизодом». На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, а также специальные и экстренные службы.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в центре Вашингтона, недалеко от Белого дома, раздались выстрелы, неизвестный открыл огонь и смертельно ранил двух служащих национальной гвардии. Позже выяснилось, что подозреваемый действовал один. Президент США Дональд Трамп назвал эти действия актом террора.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
-0.02 90.82
0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:44
«Попа — классное слово»: Джиган дал совет, как теперь называть пятую точку
7:26
«Хороший мужик»: сын Ирины Дубцовой о ее новом возлюбленном
7:10
Выжить в предпраздничной суете: необычный способ снизить стресс от психолога
6:51
Непривычный ноябрь? Какая погода ожидает москвичей 29 ноября
6:33
«Знаю хитрость»: Анна Калашникова дала совет, как не напиться на Новый год
6:14
«Это нормально»: как побороть боязнь новых отношений после тяжелого расставания

Сейчас читают

«Травматизация»: психолог оценила влияние на детей истязаний в нижегородском детсаде
Суд вынес приговор фигурантам по делу о мошенничестве с квартирой Долиной
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео