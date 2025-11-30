«Банда коррупционеров»: в США отреагировали на скандал вокруг Зеленского

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Ранее экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак ушел со своей должности.

Как в США отреагировали на коррупцию в окружении Зеленского

Фото: Reuters/Remo Casilli

Сенатор-республиканец Майк Ли назвал администрацию Зеленского бандой

Сенатор-республиканец Майк Ли считает, что нынешняя администрация главы киевского режима Владимира Зеленского — «банда коррупционеров». Об этом политик написал у себя в социальной сети X.

Таким образом Майк Ли поддержал заявление ведущей Fox News Лоры Ингрэм. Женщина подчеркнула, что последние годы деньги американских налогоплательщиков направлялись на помощь Киеву, однако в результате оказывались в швейцарских банках на счетах помощников Зеленского.

Майк Ли полностью согласен с негодованием Ингрэм. Кроме того, сенатор добавил, что жители Соединенных Штатов раньше пытались обратить внимание властей на коррупцию на Украине. Но безрезультатно.

«Тех, кто поднимал эту тему, постоянно высмеивали...» — написал республиканец.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как падение экс-главы офиса президента Андрея Ермака, которого называли серым кардиналом, отразится на режиме Зеленского.

