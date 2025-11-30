Коррупционный скандал и отставка Ермака грозит обрушением режима Зеленского

Падет или не падет Красноармейск и следом Димитров — это уже не вопрос. Вопрос другой — падет или нет следом режим Зеленского?

Кресло под ним явно зашаталось, антикоррупционное расследование выбивает одну за другой опоры. С обысками пришли к бывшему министру обороны Умерову и главе офиса президента Андрею Ермаку. Последний сенсационно уволился по собственному желанию. Его называли серым кардиналом Киева, мастером на все руки, помощником и наставником Зеленского в одном лице.

Это он первым все понял в Овальном кабинете на том самом разгромном приеме у Трампа, и ему было стыдно за поведение своего босса. Это он потом обивал пороги, чтобы все замять и переиграть, и он посоветовал Зеленскому снять наконец зеленый спортивный свитер и одеться во что-то человеческое,

Зеленский, вступая в должность президента, так оценивал значение фигуры Ермака: «он пришел со мной и уйдет со мной». Подразумевая, что позиции последнего непоколебимы.

Но насколько крепким было партнерство? Уйдет ли Зеленский вслед за своим протеже?

Коррупционный скандал, от которого пал Ермак, разгорелся на фоне поистине глобальных процессов — развала обороны ВСУ и неспособности спонсоров найти деньги на содержание киевского режима.

Вашингтон отказывается платить, а у Брюсселя денег нет, и пока только одна рабочая идея — своровать замороженные российские активы и пустить их на подпитку Киева. Но план разбивается о нежелание Бельгии, где эти деньги в основном хранятся, отдавать. Премьер страны Барт де Вевер в ответ на усиливающееся давление пошел на беспрецедентный шаг, он выступил фактически с открытым письмом к руководству ЕС, где предупредил: ваш план в корне неверный, мы не можем вот так просто изъять российские активы.

Он прямо не говорит «потому что это воровство», но он говорит: «за это придется платить, за это последует наказание». И в этом Брюссель и Киев действительно стоят друг друга, как отметил российский президент, отвечая на вопросы журналистов.

«В этой связи, конечно, у меня возникает вопрос: кто кого учит? То ли вороватая верхушка Украины, которая разворовывает деньги своих налогоплательщиков и налогоплательщиков западных спонсоров, — просто мы сейчас хорошо знаем о коррупционном скандале в Киеве, — то ли они от европейцев учатся этому, то ли европейцы учатся у украинской верхушки. Во всяком случае, и то, и другое — воровство», — заявил Путин.

Москва предупредила: изъятие наших активов без последствий не останется. Посмотрим, хватит ли ума у ЕС не делать опрометчивых шагов, но ситуация близкая к отчаянию. У Украины не принят бюджет на будущий год, тех денег, что есть, хватит где-то до апреля.

Вполне вероятно, и это первая версия краха Ермака, что он все понял. Он все просчитал и, как говорится, вовремя предать — значит предвидеть. Версия вторая — благородная, мол невиноватый он, и Зеленский еще больше невиноватый. То есть он становится громоотводом, на который уйдет весь негатив из-за скандала, а Зеленский вроде как ни при чем, он деньги не воровал, а напротив бескомпромиссно борется с коррупцией, вот ближайших людей не пощадил.

Но что-то я не верю в благородство постмайданных властей Украины. Так не бывает, чтобы пауки вдруг становились бабочками. Но чтобы паук сбежал, кто-то должен очень сильно ударить по его паутине, может, даже порвать.

Что и произошло благодаря коррупционному скандалу, самому громкому в истории современной Украины. И он не случайно возник сейчас и не случайно он инициирован НАБУ — антикоррупционным бюро, которое было создано под давлением Запада и которое подконтрольно Западу, а не Киеву.

Детективы НАБУ записали более 1000 часов конфиденциальных разговоров, это был колоссальный труд, который означает, что на Западе знали о масштабах коррупции, знали и терпели пока так было нужно. А сейчас нужно не терпеть. Но сколько своровали и на что потратили изучил корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Он не успел уволиться, как тут же оказался на фронте, и даже кого-то спас. Фейковая новость о подвиге Андрея Ермака провисела на сайте украинского издания всего несколько минут, ее быстро удалили. Не менее стремительно убрали и самого Ермака.

Многолетний и казалось непотопляемый глава офиса президента Украины Андрей Ермак покинул свой пост. Официально: по собственному желанию. На самом деле жестко выставили. А кто именно — сейчас на Украине гадают. Первая версия — Запад. В сети НАБУ попалась вторая по значимости рыба — глава офиса Зеленского. А он играет — вот потужно делает вид что коррупция тут ни при чем и все это вообще запланированная кадровая ротация. Просто так совпало.

«Произойдет перезагрузка Офиса президента Украины. Руководитель Офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. Я благодарен Андрею за то, что украинская позиция на переговорном треке всегда была им представлена именно так, как и должна быть», — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В это трудно поверить, ведь Зеленскому по сути отрубили правую руку, а то и обе сразу. Ермак был не просто чиновником. Он и «серый кардинал» и «политический тяжеловес» и «главный решала Банковой». Через его кабинет проходили ключевые назначения, распределения бюджетов и, что особенно важно, доступ к президенту. Он был его рупором и ретранслятором.

«Пока Зеленский президент, никто не должен рассчитывать на то, что мы отдадим территории. Конституция это запрещает. Все, о чем мы можем реально говорить сейчас, — это определить линию соприкосновения», — заявил бывший руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

Вот что он ретранслировал буквально за несколько часов до своей отставки, в интервью американскому журналу Atlantic. В Киеве в момент публикации была темная ночь. Утром к нему пришли с обысками. И началось.

В телефоне Али-Бабы, именно так на скандальных пленках Миндича называют Ермака, обнаружился компромат как минимум на 170 уголовных дел в отношении украинских политиков. Глава НАБУ сам обмолвился о сотнях изъятых цифровых устройств и документов и пообещал «довести это дело до конца». До чьего именно — сохранил интригу. На Украине теперь места не находят несколько сотен человек.

«Сейчас мы перешли в открытую стадию, то есть в стадию финансового расследования. И что у нас есть после обысков? Много документов, в том числе из «Энергоатома и других энергетических компаний», — сказал директор национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос.

«Скандал начал развиваться, когда Зеленский отказался от выполнения или подписания, или даже согласования мирного плана Трампа. И по нарастающей Умерова, Ермака, а потом и Зеленского. Если он не прислушается к тем пожеланиям, которые он слышит от администрации президента Трампа», — отметил экс-кандидат в президенты Украины в 2019 году Евгений Мураев.

Зеленский, по большому счету, остался совсем один.

«Господин Ермак — это последний предохранитель, который прикрывал незаконного президента киевской хунты. Господин Ермак все еще находился под защитой британцев, но очевидно, что этой защиты недостаточно», — прокомментировал глава аналитического центра культурного и исторического наследия «Институт 1717» Эммануэль Леруа.

Главный вопрос, который сейчас повис в воздухе, — кто же все-таки указал на дверь Ермаку. Западные кураторы, которые, действуя через НАБУ, вплотную подобрались к самому Зеленскому, или это хитросплетенная политическая многоходовка самого просроченного президента Украины, дабы попытаться хоть как-то очистить свое имя на фоне сотрясшего Украину крупнейшего коррупционного скандала.

«Опять-таки НАБУ — это дамоклов меч над Зеленским непосредственно и над его вот этой вот хунтой. Он висит, и он приближается к Зеленскому», — сказал член общественной палаты РФ, председатель международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев.

То, что происходит на Украине, уже окрестили «Коррупционным торнадо». Так, кстати, американцам понятнее. На прошлой неделе своих постов лишились бывший и нынешний министры энергетики. Миндич, чьи так называемые пленки стали доказательством воровства государственного масштаба на Украине, в бегах. Умеров, бывший министр обороны, уже побывал на допросе: он замешан в закупках бракованных бронежилетов.

«Им нужно кого-то из своих же повесить, и главная задача была в том, чтобы сделать что-то, чтобы угодить американцам и особенно европейцам, создать видимость, что они борются с коррупцией», — отметил политолог Айке Хамер.

«Коррупция была и есть вокруг денег, которые давали на войну американцы и европейцы, это факт. И, наверное, сейчас и в Америке, и в европейских странах задаются вопросом: «Что будет завтра с киевским режимом?» — выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Коррупционное досье есть практически на каждого проворовавшегося украинского политика. Андрей Ермак стоял на вершине этой теневой пирамиды по отмыву западных денег.

По данным украинских журналистов, ему принадлежала одна из четырех роскошных вил под Киевом. В частном коттеджном поселке их всего четыре. Одна — для Ермака, другая — для Зеленского, еще одна предназначалась для сбежавшего Миндича.

Площадь каждого особняка под тысячу квадратных метров. Стоимость начинается от полумиллиона долларов. По одной из версий, строительство элитного жилья и стало поводом для расследования НАБУ в отношении бывшего главы офиса на Банковой.

Западные кураторы Украины, которые по сути и создали НАБУ и другие украинские антикоррупционные органы, дают ясный сигнал Зеленскому: их терпение лопнуло. И если раньше они мирились с воровством ради мифической победы на фронте, то теперь, окончательно потеряв надежду, хотят хоть каких-то результатов. Прозрачность трат западных денег — уже не требование — ультиматум!

«Если провести по-настоящему тщательное расследование, всплывут гораздо большие суммы, чем те 100 миллионов долларов США, о которых сейчас говорят, которые исчезли в различных темных каналах в энергетическом секторе. Зеленский не может замести это под ковер, потому что он зависит от западных доноров, в частности от ЕС. ЕС и Германия», — заявил депутат регионального парламента Берлина от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн.

По данным экспертов, начиная с 2022 года западные «меценаты» вложили в Украину около 500 миллиардов долларов. Инвестпроект провалился с треском. Треть от этой суммы улетела в трубу, исчезнув на счетах и провалившись в кошельки украинских политиков. Примерно столько же американских денег разворовали в Афганистане.

«Я уверен, украинцы более талантливые, чем афганцы в вопросах распила зарубежной помощи, поэтому коррупционная составляющая на Украине гораздо больше 30 процентов», — сказал профессор прикладной экономики университета Джонса Хопкинса Стив Ханке.

Этого у киевского режима Зеленского и правда не отнять. Многомиллиардные хищения, о которых стало известно из пленок Миндича, происходили на фоне глобального экономического кризиса. Ведь та же энергетика — это не только про свет и тепло. Миллиарды долларов, которые можно бесконечно осваивать, особенно в условиях войны.

«Вся команда начинает рассыпаться. Каждый за себя. Я не исключаю, что тот же Ермак, поняв, что его бросили, может пойти на сделку со следствием и дать показания против более крупной рыбы», — сказал депутат Верховной Рады Украины V, VI, VII созывов Владимир Олейник.

Зеленский в отчаянном положении и явно теряет рычаги управления. Ему очевидно, он следующая цель. На пленках, в изъятых документах наверняка много полезной для борьбы с коррупцией информации. Этому человеку нужно принять единственное верное решение. И оно не касается внутриукраинских процессов.