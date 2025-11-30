WSJ: Вашингтон и Киев обсудят, когда на Украине пройдут выборы президента

Представители Киева и Вашингтона во время переговоров во Флориде обсудят, когда на Украине могут пройти выборы президента. Об этом, ссылаясь на неназванного представителя Белого дома, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Переговоры будут охватывать график выборов на Украине», — отмечается в публикации.

Одной из тем обсуждения, как уточняют журналисты WSJ, станет возможный обмен территориями между Россией и Украиной.

В то же время сообщается, что представители двух стран обсудят вопросы, которые Вашингтон и Киев пока так и не решили.

О начале переговоров во Флориде между представителями США и делегацией Украины сообщил ее глава секретарь СНБО Рустем Умеров. Американскую сторону представляют госсекретарь Марко Рубио, спецпредставитель Стив Уиткофф и зять президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Джаред Кушнер. Площадкой для проведения встречи был выбран гольф-клуб Shell Bay Club.

Ранее стало известно, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправятся в Москву для продолжения переговоров уже с российской стороной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что заставило Трампа ускорить поиск мирного решения конфликта на Украине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.