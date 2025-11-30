«Он умеет считать»: что заставило Трампа ускорить поиск мира на Украине

Невыполненные обещания Зеленского заставили Трампа искать решение по Украине

Появилась интересная версия, почему Вашингтон начал сейчас так давить на киевские власти, ее сообщил Саймон Шустер, автор биографии Зеленского «Шоумен». Так вот, если верить Шустеру, то шоумен Зеленский разочаровал Трампа в последние месяцы. Он его фактически обманул.

Во время последней встречи в конце сентября на полях Генассамблеи ООН Зеленский представил некий план, что вот, мол, скоро ВСУ окружат большую группировку российских войск в районе Покровска, по-нашему Красноармейска, это деморализует армию, унизит Кремль и заставит московские элиты бунтовать.

Трамп даже в это поверил, передает слухи из Вашингтона Шустер, ввел дополнительные санкции против российской нефтянки, а потом прошла неделя, вторая и вот уже не русские войска под Покровском, а украинские войска в Покровске окружены, и не Покровск это больше, а Красноармейск. Это и заставило Трампа ускорить поиск мирного соглашения.

Установив контакты с Москвой, Белый дом смог получать информацию с двух сторон и сопоставлять. И арифметика выходит явно не в пользу Киева. Трамп — бизнесмен, он умеет считать. Вот какие свежие цифры по состоянию ВСУ.

«В октябре, по-моему, 47 тысяч с лишним у них было потерь, 47,5 тысячи. Они набрали по мобилизации, по насильственной мобилизации на самом деле, где-то 16,5 тысячи и где-то около 14,5 или 15 тысяч вернули из госпиталей. Но если все посчитать точно, с десятыми долями, то минус, получается, 15 тысяч, а в предыдущем месяце минус был 10 тысяч, то есть разрыв постоянно увеличивается», — рассказал Владимир Путин.

Разрыв между числом набранных солдат и выбывших приводит к хроническому недокомплекту и, следовательно, ослаблению бригад ВСУ. Те подразделения, что на фронте, остаются без ротации, от этого растет усталость, усталость порождает ошибки, ошибки ведут к потерям, потери — к деморализации и еще большим потерям. Это уже цепная реакция, и рано или поздно будет точка невозврата.

Интересные тенденции наблюдаются в полосе наступления группировки «Восток». За неделю там было освобождено сразу четыре населенных пункта и начало вырисовываться еще одно окружение в районе Гуляйполя. И это может быть та самая, последняя костяшка домино, что запустит обрушение всей конструкции. Гуляйполе — ключевой укрепрайон ВСУ на стыке Запорожской и Днепропетровской областей, а также ДНР. Но ситуация еще серьезнее очередного котла, поделился стратегическими перспективами президент.

«Это означает, что войска группировки „Восток“ весь укрепрайон ВСУ практически обходят с севера. Против них с одной стороны стоит наша группировка „Днепр“, а группировка „Восток“ обходит их с севера. И это может привести к обвалу фронта на этом участке», — объяснил Путин.

В таких условиях идея Вашингтона как можно скорее подписать мирное соглашение выглядит как операция по спасению остатков украинской государственности. Но тут надо учитывать, что даже в администрации Трампа не все хотят прекращения конфликта на Украине.

И эти назовем их «ястребы» очевидно стоят за сливом в прессу прослушки переговоров помощника президента России Юрия Ушакова и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

Уиткофф советовал как общаться с Трампом, и это дало основание «ястребам» «качнуть лодку», они потребовали уволить Уиткоффа. Мол, он работает на русских!

Как признался Юрий Ушаков, общение с Уиткоффом было по защищенным каналам, в основном, но иногда, для оперативности, через WhatsApp*, выходит, мессенджер — под колпаком спецслужб. Вопрос, чьих? Скорее всего, американских, но не обязательно.

На Западе достаточно и других игроков, которые не хотят сейчас допускать мира на Украине. Ястребы свили гнезда и в Брюсселе, и в Лондоне, и в некоторых других евростолицах, они нагоняют военную истерию и накачивают свой ВПК деньгами.

Киев, я уверен, по их указке идет ва-банк — напал морскими дронами на танкеры в Черном море и на платформу КТК в Новороссийске. Притом, что по КТК идет казахстанская нефть, а сам проект — конгломерат западных компаний. А танкеры не русские и возят нефть в Индию и Китай, а нападение и вовсе у берегов Турции произошло. Если это не пиратство, а точнее не терроризм, то что это? И нападение это — явное, киевские спецслужбы публикуют видео. На что расчет? Что будет парализована транспортировка нефти по Черному морю?

Тем нелепее звучат такие откровения главы европейской дипломатии, что Россия — главное зло в Европе, за 100 лет только и делала, что нападала, а на нее вообще никто. Ну что тут скажешь… Вроде не дура, все-таки на такой пост попала. А, выходит, — дура, ну, или врет.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ