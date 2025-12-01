Закон или справедливость: в ГД объяснили реакцию россиян на скандал с Долиной

Драпеко: протест россиян направлен не против Долиной, а против решения суда

Недовольство россиян направлено не лично против певицы Ларисы Долиной, а против судебного решения, подчеркнула первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по культуре Елена Драпеко в разговоре с «Лентой.ру».

Парламентарий отметила, что россияне сочли вердикт инстанции несправедливым и ничего не имеют против певицы.

«Есть решение по закону, а есть по справедливости. Суд решил по закону. Хотя тут разные мнения на этот счет есть. А граждане считают, что это несправедливо. Поэтому они таким образом протестуют», — пояснила она.

Ранее стало известно, что пользователи соцсетей массово публикуют ролики, в которых под песню «Погода в доме» якобы «отказывают» певице в услугах или в шутку требуют вернуть деньги за «неудачные покупки».

Концертный директор Долиной Дмитрий Пудовкин назвал происходящее «оголтелой травлей» и напомнил, что судебный процесс по делу еще не завершен. По его словам, артистка тяжело воспринимает шквал насмешек и обвинений.

Лариса Долина утверждает, что стала жертвой мошенников. В августе в ее квартиру пришли люди и заявили, что жилье принадлежит им. Новые собственники купили жилище за 112 миллионов рублей. Исполнительница деньги получила, но потом перевела на «безопасный счет» аферистам, которые представились сотрудниками спецслужб, и в итоге потеряла и жилье, и средства.

Долина подала в суд против покупательницы ее квартиры Полины Лурье, та составила встречный иск, но проиграла. Второй кассационный суд отклонил жалобу Лурье и оставил право собственности за артисткой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России предложили способ защитить покупателей недвижимости при «схеме Долиной». Подобный механизм следовал бы принципу Гражданского кодекса о встречном исполнении обязательств.

