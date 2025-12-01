Адмирал Драгоне: НАТО планирует рассмотреть упреждающие удары по России

Председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне допустил возможность обсуждения упреждающего удара на фоне якобы возможных действий России против альянса. Об этом сообщила газета Financial Times.

«Драгоне заявил, что „упреждающий удар“ можно было бы считать „оборонным действием“», — говорится в публикации.

При этом адмирал отметил, что подобный вариант серьезно отличается от привычного «способа мышления» НАТО, и указал, что вокруг такого шага неизбежно возникнут юридические вопросы.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, представитель МИД России в ответ на высказывания премьера Польши Дональда Туска о целях создания НАТО заявила, что альянс действительно формировали против Москвы, подчеркнув при этом, что у СССР не было агрессивных планов.

27 ноября, президент России Владимир Путин заявил, что Москва не намерена нападать на европейские страны.

До этого, 7 ноября, бывший коммодор ВМС Великобритании Стив Джерми назвал нереалистичными разговоры о возможной победе НАТО в случае прямой конфронтации с Россией, подчеркнув, что Москва не проявляет агрессивных планов в отношении альянса.

Ранее, 24 октября, глава МИД России Сергей Лавров говорил, что большинство западных стран стремятся нанести Москве стратегическое поражение, но при этом подчеркнул, что Кремль осознает ответственность за поддержание международной безопасности.

