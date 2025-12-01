Алиханов рассказал о производстве более 50 моделей автомобилей в России

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 26 0

Совокупные мощности российских автозаводов сейчас достигают примерно 1,6 млн машин в год.

Какие машины выпускают в России?

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Алиханов рассказал о производстве более 50 моделей 20 брендов авто в России

В России сегодня выпускают свыше 20 брендов и более 50 моделей легковых автомобилей. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

«Если говорить про легковой сегмент, такой, наверное, самый интересный, то у нас производится больше 20 брендов и более 50 моделей», — процитировали его РИА Новости.

Министр уточнил, что среди выпускаемых авто есть седаны, кроссоверы, пикапы и внедорожники. По его словам, совокупные мощности российских автозаводов сейчас достигают примерно 1,6 млн машин в год. При этом Алиханов отметил, что у этих предприятий есть потенциал для увеличения объемов производства.

Кроме того, по словам министра, к 2035 году доля российских автомобилей на рынке страны должна вырасти с нынешних 55% до 80%. Алиханов также отметил, что средний возраст легкового автомобиля в России составил 16 лет.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, цены на автомобили Lada будут индексироваться из-за повышения себестоимости производства. Об этом в середине ноября заявил глава «АвтоВАЗ» Максим Соколов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
-0.02 90.82
0.03
Любовь Ракам, независимость Овнам: любовный гороскоп на декабрь 2025

Последние новости

4:52
Россиян ждет самая короткая рабочая неделя в году
4:33
Умерла тренер волейбольной команды «Уралочка» Галина Карполь
4:14
Алиханов рассказал о производстве более 50 моделей автомобилей в России
3:55
В НАТО собрались рассмотреть возможность упреждающих ударов по России
3:36
Долгий сон оказался признаком тяжелых заболеваний
3:17
Вопрос гарантий безопасности Украины остался нерешенным на переговорах с США

Сейчас читают

Закон или справедливость: в ГД объяснили реакцию россиян на скандал с Долиной
Это мальчик! «Иванушки International» устроили гендер-пати для Кирилла Туриченко
«Это очень сложно пережить»: рэпер ST завязал с алкоголем
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео