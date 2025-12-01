Алиханов рассказал о производстве более 50 моделей автомобилей в России

Алиханов рассказал о производстве более 50 моделей 20 брендов авто в России

В России сегодня выпускают свыше 20 брендов и более 50 моделей легковых автомобилей. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

«Если говорить про легковой сегмент, такой, наверное, самый интересный, то у нас производится больше 20 брендов и более 50 моделей», — процитировали его РИА Новости.

Министр уточнил, что среди выпускаемых авто есть седаны, кроссоверы, пикапы и внедорожники. По его словам, совокупные мощности российских автозаводов сейчас достигают примерно 1,6 млн машин в год. При этом Алиханов отметил, что у этих предприятий есть потенциал для увеличения объемов производства.

Кроме того, по словам министра, к 2035 году доля российских автомобилей на рынке страны должна вырасти с нынешних 55% до 80%. Алиханов также отметил, что средний возраст легкового автомобиля в России составил 16 лет.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, цены на автомобили Lada будут индексироваться из-за повышения себестоимости производства. Об этом в середине ноября заявил глава «АвтоВАЗ» Максим Соколов.

