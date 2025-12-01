Обсуждение украинского кризиса с представителями США на этой неделе начнется в Москве. Западные издания сообщают, что спецпосланник Трампа Стив Уиткофф может прилететь в столицу уже сегодня.

Сам американский президент в высказываниях осторожен. Особенно после прошедших во Флориде переговоров с украинской стороной. Трамп отметил, что серьезной проблемой остается запредельная коррупция киевского режима. И, похоже, что отставка главы офиса Зеленского Ермака не сильно помогла диалогу.

Западные агентства называют прошедшие переговоры «конструктивными», однако никаких конкретных решений по важнейшим вопросам так и не принято.

