Пытались вылечить сразу 18 зубов: в Казахстане трехлетняя девочка умерла в кабинете стоматолога

В Казахстане девочка умерла из-за лечения 18 зубов разом

В Астане расследуют трагическую смерть трехлетней девочки, которая умерла прямо в стоматологическом кресле во время длительного лечения под наркозом. Врач решил вылечить пациентке сразу 18 зубов. Об этом сообщает KP.RU.

Родители привели Зере 30 октября 2024 года — у ребенка был кариес, и стоматологи предложили лечить зубы под медикаментозным сном, используя ингаляционный анестетик «севоран».

Первоначально речь шла о девяти-десяти зубах, однако уже после введения в сон врач решил лечить все 18. Отец просил разделить процедуру на две части, но стоматолог настаивал на одном сеансе. Лечение длилось около четырех часов — это критически долгий срок для ребенка под наркозом.

«Я спрашивал врача, можно ли не лечить сразу все 18 зубов, сначала сделать девять, а потом остальные. Но нам сказали, что нужно все сразу. Седацию проводили спустя семь месяцев после того, как мы лежали с ребенком в больнице. Если бы это было недавно, месяц-два назад, мы бы не согласились на длительную анестезию», — рассказал отец девочки изданию Orda.kz.

Когда медики начали выводить девочку из седации, она не просыпалась. На камерах видно, как анестезиолог делает непрямой массаж сердца. Скорую вызвали только спустя 15 минут от начала реанимации. Родители пришли на прием в 9:30 утра. В 14:23 ребенок был объявлен мертвым.

Судебно-медицинская экспертиза обнаружила десятки нарушений:

информированное согласие было оформлено с ошибками;

стоматологической карты не вели;

диагнозы были записаны некорректно;

примененные препараты — кетотифен, супрастин и кальций — не внесли в документы;

ребенка не обследовали перед наркозом: не сделали ЭКГ, не учли состояние легких после пневмонии;

анализы (пониженные тромбоциты, повышенные лейкоциты) прямо указывали, что проводить седацию было нельзя.

По заключению экспертов, сочетание медикаментозного сна, искусственной вентиляции легких, двусторонней пневмонии и сердечно-сосудистой недостаточности привело к гипоксии, отеку мозга и гибели девочки.

Кого судят

Перед судом предстала анестезиолог Аида Жумагалиева — гражданка РФ, проживающая в Казахстане. Ей предъявлено обвинение в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем смерть пациента. Ей грозит до четырех лет лишения или ограничения свободы и запрет на работу по профессии до трех лет.

Отец девочки уже год добивается наказания для обвиняемых. Судебные заседания продолжаются.

Стоматологическая клиника, где произошла трагедия, продолжает работать.

