Росаккредитация опровергла новости о запрете ввоза праворульных автомобилей в РФ

В России не запрещали ввоз и эксплуатацию праворульных автомобилей. Об этом сообщила Росаккредитация на своем сайте.

«Важно подчеркнуть, что предмет судебного разбирательства никак не затрагивал законность ввоза и обращения на территории РФ транспортных средств с правым рулем», — отметили в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в РФ запретил ввоз праворульных автомобилей. По данным Росаккредитации, Арбитражный суд Приморского края ранее лишь признал незаконной выдачу конкретной лабораторией свидетельства безопасности конструкции транспортного средства. То есть дело касается действий организации, а не собственно праворульных машин.

Чтобы в будущем избежать подобного недопонимания и получения достоверной информации, необходимо обращаться к официальным источникам таких ведомств, как Росаккредитация, Минпромторг РФ и Росстандарт, подчеркивают в организации.

