Росаккредитация опровергла новости о запрете ввоза праворульных автомобилей в РФ

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 23 0

В суде, решение которого активно обсуждалось в СМИ, рассматривался другой вопрос.

Запретили или нет праворульные авто в России

Фото: Reuters

В России не запрещали ввоз и эксплуатацию праворульных автомобилей. Об этом сообщила Росаккредитация на своем сайте.

«Важно подчеркнуть, что предмет судебного разбирательства никак не затрагивал законность ввоза и обращения на территории РФ транспортных средств с правым рулем», — отметили в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в РФ запретил ввоз праворульных автомобилей. По данным Росаккредитации, Арбитражный суд Приморского края ранее лишь признал незаконной выдачу конкретной лабораторией свидетельства безопасности конструкции транспортного средства. То есть дело касается действий организации, а не собственно праворульных машин.

Чтобы в будущем избежать подобного недопонимания и получения достоверной информации, необходимо обращаться к официальным источникам таких ведомств, как Росаккредитация, Минпромторг РФ и Росстандарт, подчеркивают в организации.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что министр промышленности и торговли Антон Алиханов рассказал о производстве более 50 моделей автомобилей в России.

Гармония в декабре, страсти в феврале: любовный гороскоп на зиму 2025-202...

