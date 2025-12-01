Водитель автобуса на международном рейсе занимался контрабандой золотых слитков из России

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Стоимость добычи составила свыше 21 миллиона рублей.

Водитель автобуса пытался вывезти золотые слитки из России

Фото: www.globallookpress.com/©SuperStock

Водитель международного автобуса занимался контрабандой золотых слитков из РФ

В Забайкальском крае суд назначил штраф иностранному гражданину, которого признали виновным в попытке вывезти из России четыре золотых слитка. Об этом в беседе с Lenta.ru сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Согласно материалам дела, мужчина работал водителем автобуса международного рейса и пытался тайно вывезти из страны золотые слитки стоимостью свыше 21 миллиона рублей. Его задержали на пункте пропуска МАПП Забайкальск.

За незаконный вывоз стратегически значимых ресурсов суд назначил ему штраф в размере 950 тысяч рублей. Слитки были конфискованы в пользу государства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что актрисе Аглае Тарасовой вынесли приговор по делу о контрабанде наркотиков. Домодедовский суд Московской области признал ее виновной и назначил наказание в виде трех лет условно и штрафа в размере двухсот тысяч рублей. Актрису задержали 28 августа в аэропорту Домодедово при попытке провести вейп, внутри которого обнаружили 0,38 грамма масла каннабиса.

