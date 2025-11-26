Актрисе Тарасовой вынесли приговор по делу о контрабанде наркотиков

Анастасия Федорова
Анастасия Федорова

Домодедовский суд Московской области признал артистку виновной.

Какое наказание назначил суд Аглае Тарасовой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Домодедовский суд Московской области признал актрису Аглаю Тарасову виновной и назначил ей наказание в виде трех лет условно и штрафа в размере двухсот тысяч рублей по делу о контрабанде наркотических средств. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

До этого прокурор настаивал на назначении Тарасовой трех с половиной лет условного срока, тогда как защита просила ограничиться штрафом, заявляя о необходимости более мягкого решения.

Тарасова в полном объеме признала вину.

Напомним, актрису задержали 28 августа в аэропорту Домодедово при попытке провести вейп, внутри которого обнаружили 0,38 грамма масла каннабиса. Ее действия квалифицировали по статье 229.1 УК России как контрабанду наркотических средств.

В качестве меры пресечения суд назначил запрет определенных действий. Артистка ранее заявляла о раскаянии, называя свое поведение «большой ошибкой».

Ранее, писал 5-tv.ru, Аглая Тарасова извинилась перед поклонниками и попросила о снисхождении суда.


