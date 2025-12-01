На пост главы офиса Зеленского рассматриваются шесть кандидатов

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 27 0

На данный момент назначение преемника Андрея Ермака откладывается.

Кандидаты на пост главы офиса Зеленского

Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Шесть человек рассматриваются как возможные кандидаты на должность руководителя офиса Владимира Зеленского после увольнения Андрея Ермака. Украинское агентство РБК-Украина со ссылкой на свои источники отмечает, что до среды назначение ожидать не стоит, поскольку Зеленский находится за пределами страны.

По данным одного из источников, в перечень претендентов входят министр обороны Денис Шмыгаль, первый вице-премьер Михаил Федоров, глава Главного управления разведки Кирилл Буданов*, а также заместитель руководителя офиса президента Павел Палиса.

Другой собеседник издания отметил, что список возможных кандидатов шире: помимо Шмыгаля, Федорова, Буданова и Палисы рассматриваются еще два человека, чьи имена в публикации не называются.

Зеленский в пятницу объявил, что руководитель его офиса Андрей Ермак подал заявление об отставке. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (СУП) проводят у Ермака обыски, связанные с коррупционным скандалом в энергетической сфере.

НАБУ подтвердило проведение обысков, указав, что следственные действия связаны с расследованием.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — признан террористом и экстремистом в РФ.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
-0.02 90.82
0.03
Снежный ком доходов: финансовый гороскоп на зиму 2025—2026 для знаков зод...

Последние новости

15:45
Медведь ворвался в общественный туалет и ранил пожилого мужчину
15:42
Адвокаты обвиняемого Амирханяна: расследование убийства Ильи Кивы завершено
15:37
Решетников: банки РФ создали решения для обработки платежей иностранных туристов
15:30
Китаец женился через 4 часа после знакомства и за месяц лишился всех своих денег
15:20
Умерла старейшая жительница России Клавдия Гадючкина
15:15
Умер семикратный чемпион СССР по футболу Владимир Мунтян

Сейчас читают

Администрации Трампа надо закончить войну пока не рухнул фронт — политолог
Снежный ком доходов: финансовый гороскоп на зиму 2025—2026 для знаков зодиака
Как не заразиться ВИЧ и что делать, если это уже случилось: о чем важно знать
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео