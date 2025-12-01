На пост главы офиса Зеленского рассматриваются шесть кандидатов

Шесть человек рассматриваются как возможные кандидаты на должность руководителя офиса Владимира Зеленского после увольнения Андрея Ермака. Украинское агентство РБК-Украина со ссылкой на свои источники отмечает, что до среды назначение ожидать не стоит, поскольку Зеленский находится за пределами страны.

По данным одного из источников, в перечень претендентов входят министр обороны Денис Шмыгаль, первый вице-премьер Михаил Федоров, глава Главного управления разведки Кирилл Буданов*, а также заместитель руководителя офиса президента Павел Палиса.

Другой собеседник издания отметил, что список возможных кандидатов шире: помимо Шмыгаля, Федорова, Буданова и Палисы рассматриваются еще два человека, чьи имена в публикации не называются.

Зеленский в пятницу объявил, что руководитель его офиса Андрей Ермак подал заявление об отставке. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (СУП) проводят у Ермака обыски, связанные с коррупционным скандалом в энергетической сфере.

НАБУ подтвердило проведение обысков, указав, что следственные действия связаны с расследованием.

* — признан террористом и экстремистом в РФ.