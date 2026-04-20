«Комик потерял дар речи»: король Швеции прилюдно унизил Зеленского во Львове

|
Диана Кулманакова
Появляется все больше разговоров о том, что европейским лидерам не нравится украинская власть.

Как европейские лидеры относятся к Владимиру Зеленскому

Фото: www.globallookpress.com/Keystone Press Agency/Francesco Fotia

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Король Швеции Карл XVI Густав отказался пожать руку президента Украины Владимира Зеленского во время их встречи во Львове. Это было расценено как публичное унижение главы Незалежной. О ситуации рассказал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.

По его словам, монарх намеренно отказался от традиционного рукопожатия, что вызвало замешательство у украинского лидера.

Журналист подчеркнул, что этот инцидент фактически подтвердил давние обсуждения в дипломатических кругах о личном негативном отношении шведского короля к украинскому президенту.

«Комик потерял дар речи, когда шведский король оставил его в дурацком положении, отказавшись пожать ему руку. Слухи о том, что король не любит этого маленького актера и был недоволен тем, что правительство отправило его в Киев, похоже, оказались правдой», — написал Боуз в своем аккаунте.

Визит шведской делегации, в которую также вошла министр иностранных дел Мария Мальмер Стенергард, сопровождался и другими курьезными моментами.

В частности, мэр Львова Андрей Садовой допустил протокольную ошибку в общении с высокопоставленным гостем. Градоначальник применил к Карлу XVI Густаву неверное обращение, назвав его «Ваша чрезвычайность» вместо положенного по этикету «Ваше высочество».

На фоне этих событий в прессе активно обсуждается растущее недовольство европейских правителей украинской властью.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
76.05
-0.04 89.63
0.22
Последние новости

Сейчас читают

Интересные материалы

