Всероссийский матдиктант в этом году привлек 100 тыс. участников

Всероссийский математический диктант прошел 30 ноября онлайн и очно на 25 площадках в 16 городах страны. В нем приняли участие более 100 тыс. человек, сообщили организаторы события — образовательная платформа «Т-Образование» (принадлежит Т-Банку. — Прим. ред.).

Задания были разной сложности, чтобы они были интересны школьникам и студентам, учителям и родителям.

«Были задачи, которые слегка выше школьного курса. И были те, которые прямо достаточно сложные», — поделилась участница Всероссийского математического диктанта Мирослава Солтамурадова.

После диктанта для участников прошли лекции от профессоров математики и математические игры.

Всероссийский математический диктант «Т-Образование» проводит совместно с ведущими российскими университетами.

«Ядро компании — это математики и физики. Отсюда у нас пошла такая давняя любовь к математике. Мы начали еще плотнее общаться с крупными вузами, у нас есть много различных кафедр, научных лабораторий, совместных проектов. Мы подумали, что надо заниматься популяризацией математики для всех», — рассказал президент группы «Т-Технологии» Станислав Близнюк.

