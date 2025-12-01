Всероссийский матдиктант в этом году привлек 100 тыс. участников

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 33 0

Задания были разной сложности, чтобы они были интересны и школьникам, и учителям.

Фото, видео: 5-tv.ru

Всероссийский математический диктант прошел 30 ноября онлайн и очно на 25 площадках в 16 городах страны. В нем приняли участие более 100 тыс. человек, сообщили организаторы события — образовательная платформа «Т-Образование» (принадлежит Т-Банку. — Прим. ред.).

Задания были разной сложности, чтобы они были интересны школьникам и студентам, учителям и родителям.

«Были задачи, которые слегка выше школьного курса. И были те, которые прямо достаточно сложные», — поделилась участница Всероссийского математического диктанта Мирослава Солтамурадова.

После диктанта для участников прошли лекции от профессоров математики и математические игры.

Всероссийский математический диктант «Т-Образование» проводит совместно с ведущими российскими университетами.

«Ядро компании — это математики и физики. Отсюда у нас пошла такая давняя любовь к математике. Мы начали еще плотнее общаться с крупными вузами, у нас есть много различных кафедр, научных лабораторий, совместных проектов. Мы подумали, что надо заниматься популяризацией математики для всех», — рассказал президент группы «Т-Технологии» Станислав Близнюк.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
-0.02 90.82
0.03
Снежный ком доходов: финансовый гороскоп на зиму 2025—2026 для знаков зод...

Последние новости

14:15
В России сотни покупательниц обвинили мультибрендовый магазин в продаже подделок
13:48
Снежный ком доходов: финансовый гороскоп на зиму 2025—2026 для знаков зодиака
13:46
Российские дзюдоисты вернулись из Абу-Даби в Москву
13:32
Всероссийский матдиктант в этом году привлек 100 тыс. участников
13:26
Директор Филиппа Киркорова подрался с блогером на открытии ГУМ-катка
13:16
В Дагестане выявлено 40 несанкционированных свалок мусора

Сейчас читают

Администрации Трампа надо закончить войну пока не рухнул фронт — политолог
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 декабря, для всех знаков зодиака
Прическа на удачу в новом году: лунный календарь стрижек на декабрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
💇‍♀Лунный гороскоп денежных стрижек в декабре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео