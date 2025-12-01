Головная боль и лающий кашель: как отличить парагрипп от обычного

Врач Карпенко: заразиться вирусом парагриппа может человек любого возраста

Клинические проявления респираторных вирусных инфекций значительно различаются в зависимости от возбудителя. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказал Доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко.

Специалист пояснил, что парагрипп нередко сопровождается воспалением голосовых связок, тогда как при обычном гриппе такой симптом обычно отсутствует. Он уточнил, что существует четыре основных типа вирусов парагриппа: HPIV-1, HPIV-2, HPIV-3 и HPIV-4, и каждый из них вызывает собственные формы поражения дыхательной системы.

HPIV-1, как отметил Карпенко, является наиболее частой причиной крупа — состояния, при котором у детей развивается затруднение дыхания из-за сужения гортани. Он добавил, что именно этот тип вируса вызывает большинство случаев крупа в осенне-зимний период. HPIV-2 также может приводить к крупу, а HPIV-3 чаще вызывает бронхиолит и пневмонию. HPIV-4 распознается реже, но способен провоцировать как легкие, так и более тяжелые инфекции дыхательных путей.

По словам специалиста, заразиться вирусом парагриппа может человек любого возраста.

«Например, для гриппа характерно острое начало, высокая температура, головная боль и боль в глазных яблоках», — отметил врач.

Он подчеркнул, что при парагриппе вместе с температурой и головной болью нередко развиваются сухой лающий кашель и осиплость голоса, что указывает на воспаление голосовых связок.

Карпенко предупредил, что при появлении симптомов не стоит откладывать визит к врачу. Промедление в диагностике повышает риск позднего выявления осложнений и может привести к более длительному течению заболевания.

