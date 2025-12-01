Головная боль и лающий кашель: как отличить парагрипп от обычного

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 48 0

Заразиться вирусом может человек любого возраста.

Как отличить парагрипп от обычного

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Врач Карпенко: заразиться вирусом парагриппа может человек любого возраста

Клинические проявления респираторных вирусных инфекций значительно различаются в зависимости от возбудителя. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказал Доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко.

Специалист пояснил, что парагрипп нередко сопровождается воспалением голосовых связок, тогда как при обычном гриппе такой симптом обычно отсутствует. Он уточнил, что существует четыре основных типа вирусов парагриппа: HPIV-1, HPIV-2, HPIV-3 и HPIV-4, и каждый из них вызывает собственные формы поражения дыхательной системы.

HPIV-1, как отметил Карпенко, является наиболее частой причиной крупа — состояния, при котором у детей развивается затруднение дыхания из-за сужения гортани. Он добавил, что именно этот тип вируса вызывает большинство случаев крупа в осенне-зимний период. HPIV-2 также может приводить к крупу, а HPIV-3 чаще вызывает бронхиолит и пневмонию. HPIV-4 распознается реже, но способен провоцировать как легкие, так и более тяжелые инфекции дыхательных путей.

По словам специалиста, заразиться вирусом парагриппа может человек любого возраста.

«Например, для гриппа характерно острое начало, высокая температура, головная боль и боль в глазных яблоках», — отметил врач.

Он подчеркнул, что при парагриппе вместе с температурой и головной болью нередко развиваются сухой лающий кашель и осиплость голоса, что указывает на воспаление голосовых связок.

Карпенко предупредил, что при появлении симптомов не стоит откладывать визит к врачу. Промедление в диагностике повышает риск позднего выявления осложнений и может привести к более длительному течению заболевания.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.70
-0.53 90.34
-0.48
Снежный ком доходов: финансовый гороскоп на зиму 2025—2026 для знаков зод...

Последние новости

20:19
Ларису Долину пригласили в Госдуму для обсуждения проблемы сделок с жильем
20:08
Беременную женщину нашли мертвой в лесу — ребенка рядом не было
20:00
Опухоли, полипы и спайки: какие болезни могут скрываться за обычным запором
19:55
Лошадь под шубой: в Москве приготовили новогодний салата весом в 350 килограммов
19:50
Мать семерых детей перепутала педали на тест-драйве и оставила женщину инвалидом
19:40
«Низкий интерес»: почему биткоин снова откатился после восстановления

Сейчас читают

Администрации Трампа надо закончить войну пока не рухнул фронт — политолог
Снежный ком доходов: финансовый гороскоп на зиму 2025—2026 для знаков зодиака
Прическа на удачу в новом году: лунный календарь стрижек на декабрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео