Опухоли, полипы и спайки: какие болезни могут скрываться за обычным запором

Врач Бугулова: вторичный запор является симптом другого заболевания

За запором могут скрываться болезни, которыми, по данным специалистов, страдают около 19% взрослых и до 40% людей старше 60 лет. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказала врач-колопроктолог Оксана Бугулова.

По словам специалиста, запор представляет собой нарушение процесса дефекации. Он может проявляться изменением консистенции стула или сокращением частоты дефекаций до менее чем трех раз в неделю. Она разделила причины запоров на две основные группы — первичные и вторичные, каждая из которых формируется под влиянием различных факторов.

Бугулова отметила, что первичный, или функциональный, запор развивается при отсутствии органических патологий и чаще всего связан с образом жизни. Низкое потребление клетчатки, нерегулярный режим питания, недостаток жидкости и малоподвижность нередко становятся главными причинами таких нарушений. Она добавила, что беременность и возрастные изменения также повышают вероятность развития запоров.

Вторичный запор, подчеркнула врач, является симптомом другого заболевания.

«К препятствиям для нормального продвижения кишечного содержимого могут приводить опухоли, полипы, спайки, стриктуры или внешнее сдавление кишки», — сказала она.

Специалист добавила, что подобные нарушения могут сопровождать гастрит, язвенную болезнь, патологии желчного пузыря, воспалительные заболевания кишечника, геморрой и анальные трещины, а также возникать на фоне эндокринных нарушений, психических расстройств, неврологических болезней и приема ряда препаратов.

Отдельно она предупредила о тесной связи между запорами и геморроем: запор способствует развитию и усугублению геморроя, а боль при геморрое заставляет откладывать дефекацию, что снова формирует замкнутый круг.

По словам Бугуловой, игнорировать запоры нельзя, так как они могут быть симптомом опасных заболеваний, включая рак прямой кишки, который занимает второе место среди онкологических патологий ЖКТ. Она призвала обращаться за медицинской помощью при первых признаках нарушений, так как результаты обследования — лабораторная диагностика, УЗИ или колоноскопия — позволяют подобрать лечение и снизить риск осложнений.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.