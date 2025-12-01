Не коньяк: украинские производители будут называть свой напиток «бренди»

Производители коньяка на Украине должны изменить его название на бренди

В декабре 2025 года заканчивается десятилетний период, в течение которого украинские производители коньяка должны заменить название напитка на «бренди» согласно Соглашению с Евросоюзом. Об этом сообщает украинский Forbes.

«Мы на финишной прямой с производством последнего коньяка Украины под брендом Koblevo — лимитированной партии в 20 000 бутылок десятилетнего напитка», — сказал глава алкогольной компании Bayadera Group Анатолий Корчинский.

Он также уточнил, что все коньяки, которые компания начнет производить с января 2026 года, будут называться бренди.

Однако не все компании готовы к подобному ребрендингу. По оценкам экспертов отрасли, из-за требований сменить название напитка продажи коньяка на Украине могут упасть до 50%. Полный процесс ребрендинга будет стоить производителям порядка 500-600 тысяч евро. Некоторые компании просят отсрочить этот период еще на десять лет, однако вопрос продления срока не рассматривается.

С начала 2026 года за использование наименования «коньяк» для производителей предусмотрен штраф от 43 до 129 тысяч гривен.

