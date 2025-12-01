Не коньяк: украинские производители будут называть свой напиток «бренди»

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 46 0

По оценкам экспертов отрасли, из-за требований сменить название напитка продажи могут упасть до 50%.

Почему на Украине должны заменить название конька на бренди

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Производители коньяка на Украине должны изменить его название на бренди

В декабре 2025 года заканчивается десятилетний период, в течение которого украинские производители коньяка должны заменить название напитка на «бренди» согласно Соглашению с Евросоюзом. Об этом сообщает украинский Forbes.

«Мы на финишной прямой с производством последнего коньяка Украины под брендом Koblevo — лимитированной партии в 20 000 бутылок десятилетнего напитка», — сказал глава алкогольной компании Bayadera Group Анатолий Корчинский.

Он также уточнил, что все коньяки, которые компания начнет производить с января 2026 года, будут называться бренди.

Однако не все компании готовы к подобному ребрендингу. По оценкам экспертов отрасли, из-за требований сменить название напитка продажи коньяка на Украине могут упасть до 50%. Полный процесс ребрендинга будет стоить производителям порядка 500-600 тысяч евро. Некоторые компании просят отсрочить этот период еще на десять лет, однако вопрос продления срока не рассматривается.

С начала 2026 года за использование наименования «коньяк» для производителей предусмотрен штраф от 43 до 129 тысяч гривен.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что нарколог объяснил, как самостоятельно распознать начало алкогольной зависимости.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
-0.02 90.82
0.03
Снежный ком доходов: финансовый гороскоп на зиму 2025—2026 для знаков зод...

Последние новости

18:13
Можно повлиять: назван фактор до беременности, повышающий риск аутизма у детей
18:07
Блогер Лерчек не признала вину в выводе средств за рубеж
18:00
Ощущение угрозы: психолог назвала причины роста тревожности в зимой
17:45
Не коньяк: украинские производители будут называть свой напиток «бренди»
17:37
Набиуллина отметила важность диалога ЦБ с российским бизнесом
17:30
Бывший супруг блогера Лерчек признал вину в налоговом преступлении

Сейчас читают

Администрации Трампа надо закончить войну пока не рухнул фронт — политолог
Снежный ком доходов: финансовый гороскоп на зиму 2025—2026 для знаков зодиака
Прическа на удачу в новом году: лунный календарь стрижек на декабрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео