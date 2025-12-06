Ни кофе, ни поцелуев, ни жвачки: стюардесса раскрыла строгие запреты на борту

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 12 0

Бортпроводники внимательно оценивают каждого пассажира.

Что запрещено стюардессам на работе

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Arnulf Hettrich

Mirror: стюардессам нельзя пить кофе и публично проявлять чувств

Стюардесса с 14-летним стажем Барбара Бачильери рассказала о правилах, которые начинают действовать, когда она надевает форму авиакомпании. Некоторые из них настолько строгие и странные, что удивляют даже бывалых пассажиров. Ее слова передает Mirror.

Бачильери объяснила, что бортпроводникам официально запрещены поцелуи и любые публичные проявления чувств. Курить тоже нельзя. Но и это не все: уйти в сторону и пожевать жвачку также запрещено, особенно тем, кто недавно бросил курить.

По словам стюардессы, они не имеют права пить кофе или чай там, где их могут увидеть пассажиры.

«Пить кофе у выхода на посадку тоже запрещено. Алкоголь — тем более. А вот воду мы пьем, если никто не видит», — признается Бачильери.

Самый неожиданный пункт — бортпроводники вынуждены тайно раздавать воду, чтобы не вызвать «эффект домино». Если один пассажир увидит стакан, тут же попросят все остальные. Поэтому воду подают «незаметно», и при этом стараются не ходить по салону с чашкой на виду.

По словам Бачильери, первые секунды, когда пассажир поднимается на борт, — ключевые. Бортпроводники оценивают каждого:

  • не хромает ли человек;
  • не слишком ли он нервничает;
  • не пьян ли;
  • с кем он путешествует и сможет ли помочь при экстренной ситуации.

Иногда они даже высматривают потенциальных помощников — крепких пассажиров или тех, кто выглядит как врач.


