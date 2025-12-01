Внучке экс-мэра Самары продлили срок содержания под стражей

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина

Она останется под арестом в рамках дела о гибели Виктора Тархова и его супруги.

Внучке экс-мэра Самары продлили срок содержания под стражей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ стрингер

Мера пресечения в отношении Екатерины Бельской, проходящей обвиняемой по делу об убийстве бывшего главы Самары Виктора Тархова и его жены, была продлена. Об этом корреспондент 5-tv.ru сообщил из зала суда.

Суд постановил сохранить арест до 2 февраля 2026 года.

Трагедия с супругами Тарховыми стала известна в начале февраля текущего года. Согласно материалам уголовного дела, смерть экс-чиновника и его супруги наступила примерно за месяц до того, как их останки были обнаружены. После исчезновения супругов от их имени продолжали поступать сообщения, что вводило знакомых и родственников в заблуждение. Именно они впоследствии обратились в правоохранительные органы.

Основной фигуранткой расследования стала внучка бывшего мэра. По данным следствия, в течение продолжительного времени она использовала телефоны родственников, а также предпринимала попытки сбыта их имущества при помощи поддельных документов. Источники отмечали, что девушка уверяла окружающих, будто Тархов с супругой покинули Россию.

По информации следственных органов, Бельская дала признательные показания. В них она сообщила, что целью преступления было получение контроля над собственностью семьи. Следствие также установило, что к сокрытию следов преступления был привлечен сообщник, которому удалось скрыться и который в настоящее время разыскивается.

В дальнейшем обвинение было расширено: Следственный комитет объявил о заочном привлечении к уголовной ответственности Светланы Метревели и ее племянника Дмитрия. По версии следствия, они оказывали помощь обвиняемой — одна давала указания из-за границы, второй участвовал в действиях на месте. Оба фигуранта объявлены в международный розыск.

Внучке экс-мэра Самары продлили срок содержания под стражей

