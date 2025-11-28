Суд в Балашихе снял арест с московской квартиры певицы Ларисы Долиной

Балашихинский городской суд снял арест с квартиры народной артистки РФ, певицы Ларисы Долиной, которая расположена в Москве в Ксеньинском переулке. Об этом в беседе с ТАСС рассказал судья Евгений Паршин.

«Квартиру в Ксеньинском переулке, принадлежащую Долиной, возвратить по принадлежности», — отметил он.

Помимо этого, суд также вернул мобильный телефон, признанный вещественным доказательством на время предварительного расследования, свидетелю по делу Полине Лурье, купившей квартиру у исполнительницы, но обязанной вернуть недвижимость в судебном порядке Долиной.

До этого фигурантов дела о мошеннической продаже квартиры Долиной признали виновными и осудили на срок до семи лет лишения свободы. При этом Второй кассационный суд не принял жалобу приобретателя жилья Лурье на решение по делу о продаже квартиры Долиной. Недвижимость осталась по закону в собственности певицы.

Хамовнический суд Москвы принял решение в пользу Долиной по встречным искам ее и Лурье в марте 2025 года. Тогда суд взыскал в пользу исполнительницы свыше 69 миллионов рублей по ходу уголовного дела. Мосгорсуд признал законность решения о праве собственности спорной квартиры за Долиной, ее дочерью и внучкой.

Ранее, писал 5-tv.ru, суд вынес приговор фигурантам по делу о мошенничестве с квартирой Долиной.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.