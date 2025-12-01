Эффект ноцебо: почему могут не действовать лекарства

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Менее очевидная причина — психика.

Почему могут не действовать лекарства

Фото: 5-tv.ru

Врач Прасковья Крачун: лекарства могут не действовать по ряду причин

Лекарства могут не действовать по ряду причин, включая эффект ноцебо. Об этом aif.ru рассказала врач-невролог Прасковья Крачун.

Ноцебо — антитеза известного эффекта плацебо. Если в одном случае вера в исцеление запускает позитивные изменения в организме, то в другом негативные убеждения приводят к противоположному результату.

Это возможно, например, когда пациент перед приемом назначенного ему препарата читает длинный список побочных эффектов. Его мозг, как уточнила Крачун, уже настраивается на проблему, и вскоре он действительно начинает чувствовать тошноту и головокружение. Хотя объективных причин для этого нет.

Исследования подтверждают: ноцебо — не выдумка, а реальный феномен. Негативная установка, по словам доктора, в итоге может свести на нет действие любого препарата.

Прасковья Крачун добавила, что среди других причин, почему лекарства не работают, — неправильный диагноз. Так, если причина болезни определена неверно, то и лечение будет неэффективным. Индивидуальные особенности — скорость обмена веществ, возраст и генетика — тоже могут сильно осложнить процесс восстановления.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мозг «взрослеет» только к 32 годам. Ученые выделили пять эпох его развития.

