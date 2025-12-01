Умер семикратный чемпион СССР по футболу Владимир Мунтян

Стало известно о кончине выдающегося советского футболиста Владимира Мунтяна, который выступал за национальную команду СССР и киевское «Динамо». Сообщение об этом распространила пресс-служба украинского клуба.

Владимир Мунтян внес весомый вклад в успехи советского футбола на международной арене. В составе сборной СССР он стал серебряным призером чемпионата Европы 1972 года. Вместе с киевским «Динамо» спортсмен завоевал Кубок СССР в 1966 и 1974 годах, а также принял участие в триумфах клуба на европейской арене — в розыгрыше Кубка обладателей кубков и Суперкубка УЕФА 1975 года. Также вместе с киевлянами он семь раз становился чемпионом Советского Союза.

По итогам 1969 года Мунтян был признан лучшим футболистом страны, получив признание как болельщиков, так и специалистов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти легенды отечественного футбола Никиты Симоняна. Бывший нападающий московского «Спартака» ушел из жизни 23 ноября в возрасте 99 лет. Он был старейшим из олимпийских чемпионов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.