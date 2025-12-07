Daily Mail: силовые тренировки повышают активность мозга

Посещение спортзала может оказаться не только полезным для фигуры — оно способно улучшить память. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на исследование американских ученых.

Специалисты Университета Пердью выяснили, что даже одно занятие силовыми упражнениями длительностью около 42 минут улучшает показатели долгосрочной и рабочей памяти у взрослых людей. Причем эффект достигается не обязательно с помощью тяжелой атлетики: обычные приседания, жим ногами или упражнения на бицепс могут дать аналогичный результат.

Исследователи объяснили, что после острой силовой нагрузки улучшается скорость обработки информации и исполнительные функции — то есть те процессы, которые отвечают за концентрацию, планирование и переключение между задачами.

В эксперименте приняли участие 121 человек в возрасте от 18 до 50 лет. У всех были взяты анализы крови и ЭЭГ мозга. После этого одну часть участников отправили выполнять силовой комплекс средней сложности, а другую — просто смотреть видео, где кто-то делает упражнения.

Тренировка включала разминку и два подхода по 10 повторений шести упражнений: жим груди, тяга, сгибание бицепса, жим ног, разгибание трицепса и разгибание ног.

После нагрузки участники вновь сдавали кровь и проходили ЭЭГ. У тех, кто тренировался, время реакции и показатели рабочей памяти улучшились куда заметнее, чем у группы, которая просто смотрела видео.

Ученые предполагают, что причину стоит искать в повышении уровня лактата и артериального давления после нагрузки — это может усиливать «исполнительные функции» и временно улучшать когнитивные способности.

Однако исследователи подчеркивают: пока неизвестно, как долго длится эффект, так как тесты проводились сразу после тренировки.

Силовые упражнения уже давно связывают с поддержанием когнитивного здоровья в среднем и пожилом возрасте. Ранее было показано, что физически активные люди реже сталкиваются с накоплением амилоида — токсичного белка, связанного с болезнью Альцгеймера.

Также исследования показывают, что регулярные силовые тренировки три раза в неделю способны «омолодить» организм почти на восемь лет.

ВОЗ рекомендует взрослым уделять минимум 150 минут умеренной физической активности в неделю или 75 минут — интенсивной, включая силовые упражнения для всех основных мышечных групп дважды в неделю.

