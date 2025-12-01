Ozon ввел автоматические чаевые для получателей заказов

Маркетплейс Ozon запустил опцию чаевых для сотрудников пунктов выдачи заказов. Обновление появилось в разделе справки «Чаевые сотруднику пункта выдачи» на сайте компании. Сервис автоматически запоминает сумму, которую покупатель оставил при первом визите, а также привязанную карту, после чего использует эти данные по умолчанию при следующих посещениях.

В правилах указано, что после первой выплаты чаевые будут списываться при каждом получении заказов в выбранном пункте. Если клиент забирает несколько посылок за один визит, списание производится один раз. Отменить чаевые или изменить их размер можно до получения заказа либо в течение 15 минут после этого. По истечении указанного срока вернуть средства невозможно.

В пресс-службе Ozon сообщили Газете.ру, что списание происходит только при согласии покупателя. Там пояснили, что при оформлении заказа система автоматически подставляет ту сумму чаевых, которую клиент выбирал ранее, но пользователь может выбрать пункт «Без чаевых», если не хочет оставлять оплату. Представители компании отметили, что сервис запоминает сумму и карту для удобства покупателя. В Ozon также указали, что при отказе от чаевых в течение 15 минут деньги возвращаются на счет.

