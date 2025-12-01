Селедка под шубой стала самым выгодным новогодним салатом
В том году стоимость ингредиентов выросла на семь-десять процентов.
Новогодний стол обойдется россиянам в среднем в девять тысяч рублей
Новогодний стол на четверых в этом году обойдется россиянам около девяти тысяч рублей. Самым выгодным блюдом оказалась селедка под шубой. Она будет стоить чуть больше 50 рублей на человека.
А вот за порцию знаменитого оливье, как подсчитали «Известия», придется заплатить 57 рублей. Крабовый салат — еще дороже. По данным аналитиков, в среднем стоимость ингредиентов выросла на семь-десять процентов.
Примечательно, что в заведениях общепита картина иная. Специалисты связывают это с разными рецептами и возможностью сэкономить. Например, на колбасе, которая в канун праздника прибавила в цене.
