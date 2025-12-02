Статую Павла Деревянко в Таганроге снес сильный ветер

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 17 0

Памятник актеру, установленный частным лицом, не простоял и суток.

В Таганроге статую Павла Деревянко снес сильный ветер

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

В Таганроге ветер повалил статую актера Павла Деревянко, которая ранее вызвала активное обсуждение среди жителей города. Как сообщили в администрации города, установку памятника не согласовывали с властями.

Скульптуру изготовил и установил поклонник актера без разрешительных документов.

«Скульптуру он сделал сам из какого-то легкого строительного материала по типу пеноплекса и покрыл ее краской бронзового цвета», — рассказала местная жительница Ирина.

Жители отметили, что внешний вид памятника выглядит необычно: статуя создает впечатление, что актер изображен обнаженным.

Ирина добавила, что спустя сутки после установки памятник нашли на земле. Она предположила, что причиной падения мог стать ветер, так как скульптура была неустойчивой.

До этого аналогичные споры возникали в других городах. В подмосковных Люберцах местные жители критиковали памятник учительнице за слишком выразительные женские формы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд взыскал с Деревянко и его партнера более 13 миллионов рублей.

