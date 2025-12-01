В ЕС хотят ввести санкции против Белоруссии якобы из-за метеозондов в Литве

Европейский союз (ЕС) планирует ввести новые санкции против Белоруссии из-за якобы проникновения метеозондов в воздушное пространство Литвы. Об этом стало известно из сообщения главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен в социальной сети Х.

«Ситуация на границе с Беларусью ухудшается: учащаются случаи проникновения контрабандных воздушных шаров в воздушное пространство Литвы… Мы готовим дальнейшие меры в рамках нашего санкционного режима», — написала глава ЕК.

При этом Урсула фон дер Ляйен не упомянула о ситуации с литовским дроном, упавшим в районе белорусского города Гродно.

С 29 октября погранпункты между Литвой и Белоруссией были закрыты. Этому предшествовал скандал, связанный якобы с пусками белорусских метеозондов через границу, вызвавшими резкое осуждение литовских властей. Вильнюс связал эти инциденты с активностью контрабандистов, доставляющих таким образом сигареты и саботирующих работу аэропортов.

Позже Вашингтон потребовал от президента Белоруссии Александра Лукашенко принести Литве извинения, однако тот ответил резким отказом. Кроме того, Минск отказался выпускать из страны литовские грузовики, из-за чего на белорусских КПП скопилось около пяти тысяч машин. Кроме того, Белоруссия запретила польским и литовским тракторам ездить по своим дорогам.

Ранее 5-tv.ru писал, что 19 ноября, глава МВД Литвы Владислав Кондратович заявил об открытии границ с Белоруссией.

