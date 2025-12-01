МИД Бельгии призвал отказаться от экспроприации российских активов

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 76 0

Министр иностранных дел королевства назвал это авантюрой.

МИД Бельгии выступил против экспроприации активов РФ

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

МИД Бельгии: страны ЕС не готовы разделять риски от использования активов России

Государства Европейского союза (ЕС) не готовы разделять риски, связанные с использованием российских активов для финансирования Украины. Об этом министр иностранных дел Бельгии Максим Прево сообщил в социальной сети Х.

По его словам, лучший способ оказать Украине быструю финансовую помощь — это взять классический общеевропейский заем. Прево уверен, что это гораздо лучше, чем авантюра, которая не предоставляет ни необходимой юридической безопасности, ни устранения системных финансовых рисков.

«Ничего удивительного, что европейские страны не хотят брать на себя обязательства и разделять риски, к чему мы резонно призываем уже многие месяцы», — подчеркнул глава МИД Бельгии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Бельгия может передать замороженные активы РФ для кредита Украине. Решение зависит от условий, которые Брюссель согласует с партнерами по ЕС. Без согласованных гарантий с европейскими государствами Бельгия не готова поддерживать преобразование замороженных активов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.70
-0.53 90.34
-0.48
Снежный ком доходов: финансовый гороскоп на зиму 2025—2026 для знаков зод...

Последние новости

23:20
Эффект ноцебо: почему могут не действовать лекарства
23:00
Сергей Собянин открыл музейно-выставочный центр «ЗИЛАРТ»
22:55
Эрдоган заявил о недопустимости угроз судоходству в экономической зоне Турции
22:49
Путин поручил обеспечить российские войска в зоне СВО зимним обмундированием
22:45
Путин получил доклады об освобождении Волчанска и Красноармейска
22:38
В России сообщили о массовых блокировках автомобилей Porsche

Сейчас читают

Администрации Трампа надо закончить войну пока не рухнул фронт — политолог
Блогер Лерчек не признала вину в выводе средств за рубеж
«Я боялся и скрывал»: Кирилл Туриченко о главной ошибке в своей жизни
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео