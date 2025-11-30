Бельгия может передать замороженные активы России для кредита Украине

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 17 0

Решение зависит от условий, которые Брюссель согласует с партнерами по ЕС.

Замороженные активы РФ для кредита Украине — что известно

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Бельгия не исключает возможность преобразования замороженных российских активов в кредиты для Украины. По информации газеты Suddeutsche Zeitung, на это будут наложены определенные условия.

«Премьер-министр Бельгии (Барт Де Вевер. — Прим. ред.) не исключил вероятность того, что российские замороженные активы будут преобразованы в кредиты для Украины», — говорится в публикации.

По информации издания, Брюссель настаивает на распределении всех потенциальных рисков между партнерами. Де Вевер подчеркнул, что без согласованных гарантий с европейскими государствами Бельгия не готова поддерживать преобразование замороженных активов.

Ранее 5-tv.ru писал, что заявления президента России Владимира Путина о нежелании Европы эффективно участвовать в урегулировании конфликта на Украине находят отклик в США. Так, один из французских дипломатов в интервью журналистам подверг критике позицию главы внешнеполитической службы Евросоюза Каи Каллас, охарактеризовав ее как пример «наименее удачных подходов Европы к международным переговорам».

Любовь Ракам, независимость Овнам: любовный гороскоп на декабрь 2025

Бельгия может передать замороженные активы России для кредита Украине
