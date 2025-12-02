Wise заблокирует карты российских клиентов без документов ЕС 

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 37 0

Компания объяснила решение действием нового санкционного пакета Евросоюза.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Британская платежная компания Wise приостановила обслуживание карт пользователей из России, не имеющих разрешения на проживание в странах Евросоюза. Информация об этом появилась на сайте сервиса.

В организации пояснили, что такие меры связаны с вступившим в силу девятнадцатым пакетом антироссийских ограничений, введенных Евросоюзом.

«Мы были вынуждены временно заблокировать карты Wise для наших пользователей из России и Белоруссии», — отмечается в сообщении.

Компания уже направила клиентам уведомления с требованием предоставить подтверждающие документы — гражданство государства ЕС, вид на жительство либо действующую визу.

Срок для подачи документов установлен до 30 января 2026 года. В Wise уточнили, что по истечении этого срока доступ к картам будет закрыт для тех, кто не выполнит условия.

Ранее 5-tv.ru информировал, что в Британии предрекли «черную дыру» для экономики ЕС из-за плана США по Украине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

