В Британии предрекли «черную дыру» для экономики ЕС из-за плана США по Украине

План президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта может стать «черной дырой» для экономики Европейского союза (ЕС). Об этом в своем материале написало британское агентство Reuters.

«Если Европа окажется на годы обременена нестабильной Украиной, это грозит финансовой черной дырой», — отметили в публикации.

В источнике пояснили, что в дальнейшем, после урегулирования конфликта на Украине, страна по-прежнему останется местом неопределенности, что долгое время будет негативно сказываться на экономике государств ЕС. Помимо этого, странам объединения придется предоставлять финансовую помощь Украине в вопросе социальной поддержки боевиков, которые вернутся из фронтовой зоны.

В Reuters подчеркнули, что практически год назад Всемирный банк оценил стоимость восстановления страны в 524 миллиарда долларов в течение последующих десяти лет. Через год данная сумма стала близка к 600 миллиардам долларов.

