Сериал НМГ «Ландыши» признали лучшим на V премии в сфере креативных индустрий

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев Эксклюзив 35 0

Проект победил в номинации «Импульс воздействия».

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мелодрама «Ландыши. Такая нежная любовь», снятая при участии Национальной Медиа Группы, стала лучшим проектом в номинации «Импульс воздействия» на V Российской национальной премии в сфере креативных индустрий. Церемония награждения прошла 1 декабря в Москве.

«Я хочу поблагодарить в первую очередь наших партнеров: Институт развития интернета, Национальную Медиа Группу и „Тавриду. АРТ“, без которой бы ничего не получилось. <…> И большое спасибо всей группе и нашим артистам, молодым ребятам, большое спасибо всем семьям военнослужащих», — отметил продюсер сериала Юрий Сапронов.

По его словам, создатели первого сезона работают над продолжением мелодрамы. Второй сезон выйдет на экраны 1 января 2026 года.

Мелодрама «Ландыши. Такая нежная любовь» рассказывает о любви лейтенанта танковых войск Лехи и девушки из богатой семьи Кати. События происходят в Вологодской области. Музыку для проекта написал музыкант Женя Трофимов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Национальная Медиа Группа и ЦСП «Платформа» назвали «Ландыши. Такая нежная любовь» одним из лучших кинопроектов с высоким социальным эффектом в 2024 и первом квартале 2025 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-1° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
77.70
-0.53 90.34
-0.48
Снежный ком доходов: финансовый гороскоп на зиму 2025—2026 для знаков зод...

Последние новости

2:28
Последний шанс: Евросоюз пытается любой ценой влезть в переговоры по Украине
2:09
Статую Павла Деревянко в Таганроге снес сильный ветер
1:52
Ученые допустили «супервзрыв» на Солнце
1:33
В Ленинградской области остановился «Сапсан», следовавший в Москву
1:14
Сериал НМГ «Ландыши» признали лучшим на V премии в сфере креативных индустрий
0:55
В Москве начали демонтаж монорельса в районе станции метро «Фонвизинская»

Сейчас читают

Администрации Трампа надо закончить войну пока не рухнул фронт — политолог
Блогер Лерчек не признала вину в выводе средств за рубеж
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео