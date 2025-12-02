Сериал НМГ «Ландыши» признали лучшим на V премии в сфере креативных индустрий

Мелодрама «Ландыши. Такая нежная любовь», снятая при участии Национальной Медиа Группы, стала лучшим проектом в номинации «Импульс воздействия» на V Российской национальной премии в сфере креативных индустрий. Церемония награждения прошла 1 декабря в Москве.

«Я хочу поблагодарить в первую очередь наших партнеров: Институт развития интернета, Национальную Медиа Группу и „Тавриду. АРТ“, без которой бы ничего не получилось. <…> И большое спасибо всей группе и нашим артистам, молодым ребятам, большое спасибо всем семьям военнослужащих», — отметил продюсер сериала Юрий Сапронов.

По его словам, создатели первого сезона работают над продолжением мелодрамы. Второй сезон выйдет на экраны 1 января 2026 года.

Мелодрама «Ландыши. Такая нежная любовь» рассказывает о любви лейтенанта танковых войск Лехи и девушки из богатой семьи Кати. События происходят в Вологодской области. Музыку для проекта написал музыкант Женя Трофимов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Национальная Медиа Группа и ЦСП «Платформа» назвали «Ландыши. Такая нежная любовь» одним из лучших кинопроектов с высоким социальным эффектом в 2024 и первом квартале 2025 года.

