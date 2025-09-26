«Ландыши», «Трасса» и «Обоюдное согласие — 2»: лучшее российское кино со смыслом

Дарья Орлова
Для современного зрителя развлечение — не приоритет.

Лучшее российское кино со смыслом

Фото: Кадр из сериала «Ландыши», 2024г.

Лучшими кинопроектами с высоким социальным эффектом и охватами в 2024-м и первом квартале 2025 года стали сериалы «Ландыши. Такая нежная любовь», «Трасса», и «Обоюдное согласие — 2». Такие итоги подвели Национальная Медиа Группа и ЦСП «Платформа».

Исследование проводилось в апреле 2025 года. В нем приняли участие 1600 респондентов, а также 20 экспертов в области кинопроизводства. Опрос организовали среди двух фокус-групп. Первая — зрители старше 18 лет, вторая — подростки в возрастном диапазоне от 12 до 18 лет.

В рейтинг вошло 33 фильма и сериала. Они имеют высокие охваты просмотров и затрагивают общественно значимые темы. В частности, «Ландыши. Такая нежная любовь» — лидер по эмоциональной вовлеченности. Сериал вызвал у 52% зрителей «чувство радости» и «светлого чувства», еще 44% ощутили при просмотре «надежду», 33% — «веселье», и 32% — «воодушевление». Большая часть — 72% — заявили, что «Ландыши» заставили их «задуматься и изменить взгляды».

В числе других лидеров — «Трасса», «Обоюдное согласие — 2», «Папины дочки. Новые», «Неверные», «Между нами химия», «Манюня: Приключения» и другие.

Глядя на статистику, становится ясно, что приоритет россиян — смысл и честность в кино. Для современного зрителя развлечение вторично, он предпочтет произведение, в котором заложен социальный посыл. Для 68% респондентов российское кино стало поводом по-новому взглянуть на жизненные вопросы.

Для 90% зрителей отечественное кино — продукт высокого качества. Эксперты, в свою очередь, тоже отмечают стабилизацию качества фильмов и сериалов. Особый интерес вызывают патриотизм и военная тематика. В частности — боевые действия, героизм участников, адаптация людей с фронтовым опытом к повседневной жизни и семьи участников СВО.

Другие востребованные темы — недопустимость насилия и буллинга, нравственные и семейные ценности, зависимости и вредные привычки. Выбор темы — не самое главное. Оценивается, в первую очередь, подача. Сложные вопросы важно преподнести честно, не навязывая «правильной» точки зрения. Излишни манипуляции и давление на зрителя.

Один из самых мощных инструментов социально-преобразующего воздействия — современные сказки и фантастические фильмы. Речь идет о таких лентах, как «Огненный лис», «Сто лет тому вперед» и «Бременские музыканты».

Эти фильмы опираются на глубинные архетипы и базовый культурный код, а потому эффективно доносят до зрителей важные социальные идеи. Кроме того, воспитательная функция жанра и семейный формат позволяют охватить разные аудитории.

«Российский кинематограф сегодня — это не просто развлечение, а мощный инструмент социальных изменений. Наше исследование подтверждает: зрители ждут от кино не только ярких эмоций, но и глубоких смыслов, способных вдохновлять, объединять и даже менять жизнь к лучшему», — добавила генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.

Она подчеркнула, что социально-преобразующий контент перестал быть нишевым. Теперь его место — в массовых жанрах. Это тренд, который задает новые стандарты для всей индустрии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что «Российская креативная неделя» стартовала в Москве.

