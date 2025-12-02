«Роскосмос» показал фото расколовшегося крупнейшего в мире айсберга А23а

Гигантский ледник А23а продолжает таять и разваливаться на фрагменты.
Фото: www.globallookpress.com/Cpl Tom Cann Raf
«Роскосмос» 1 декабря представил спутниковые снимки айсберга А23а, дрейфующего в Атлантическом океане и считавщегося крупнейшим на планете.
«Крупнейший в мире айсберг А23а раскололся на части», — сообщили в Telegram-канале госкорпорации.
В организации подчеркнули, что опубликованные кадры показывают текущее состояние гигантского ледового массива.
Снимки сделали со спутника дистанционного зондирования Земли «Кондор-ФКА».
Айсберг А23а откололся от антарктического шельфа в 1986 году. Объект долгое время был крупнейшим в мире. По данным на 2023 год, его площадь составляла от 3,9 до 4,1 тысячи квадратных километров — более чем в полтора раза больше площади Москвы.
Фрагментация А23а представляет научный интерес для изучения последствий изменения климата и влияния таяния льдов на океанские течения.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, в феврале от айсберга откололся кусок площадью около 80 квадратных километров.
