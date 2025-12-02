Пассажиры задержавшегося в Ленобласти «Сапсана» прибыли в Москву
В общей сложности люди ждали резервный состав около трех часов.
Фото, видео: © РИА Новости/Руслан Кривобок; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Пассажиров остановившегося под Петербургом скоростного поезда «Сапсан» пересадили в резервный состав и отправили в Москву. В столицу он прибыл в 4:01, сообщил источник 5-tv.ru.
В общей сложности пассажиры провели на станции Ушаки чуть более трех часов. Поезд задержали на пути из Тосно в 21:18, сообщили в Октябрьской железной дороге.
Спустя два часа пассажиров высадили в Ушаках, где им пришлось в мороз ждать резервный поезд на платформе.
В 00:21 началась посадка на прибывший состав, а спустя примерно 20 минут, поезд отправился в столицу.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
100%
Нашли ошибку?