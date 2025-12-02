В Ленинградской области остановился «Сапсан», следовавший в Москву

Пассажиров вывели из вагонов. В поезде полностью отсутствует электричество.

Несколько минут назад мы получили кадры из Ленинградской области, где вот уже более часа стоит «Сапсан», который следовал из Петербурга в Москву.

Как нам сообщили в РЖД, из-за задержки этого состава график движения остальных поездов пока менять не стали. О причинах аварии пока информации нет.

