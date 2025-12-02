Туристы вылетели из Красноярска во Вьетнам с задержкой больше суток

Помимо неудобств из-за переноса рейса, пассажиры пожаловались на хамство в аэропорту.

Туристы застряли в аэропорту Красноярска и, по их словам, столкнулись с откровенным хамством. Борт должен был вылететь во Вьетнам еще в воскресенье вечером. Рейс переносили несколько раз.

Заложниками ситуации стали более трехсот человек. Ночевать пришлось в зале ожидания. Воду предоставили лишь спустя 17 часов. Возникли проблемы и с горячим питанием. А ведь многие отправились в отпуск с детьми. Попытка получить хоть какую-то информацию у представителя авиакомпании чуть не закончилась дракой.

В итоге пассажиры прождали вылета дольше суток. Сейчас они уже на пути во Вьетнам. Как уточнили в аэропорту Красноярска, к задержке привела техническая неисправность. Ситуацией заинтересовались в транспортной прокуратуре. Проводится проверка.

