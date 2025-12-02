«Беспрецедентное место»: Судан предложил России разместить военно-морскую базу

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 47 0

Это позволит Москве контролировать перевозки через Суэцкий канал.

Какая страна в Африке предложила России у себя военную базу

Фото: © РИА Новости

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

WSJ: Судан предложил РФ разместить военно-морскую базу на Красном море

Власти Судана предложили России разместить на своей территории военно-морскую базу. Об этом, ссылаясь на суданских чиновников, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Военное правительство Судана предложило России (Разместить. — Прим. Ред.) свою первую военно-морскую базу в Африке и беспрецедентное место с видом на важнейшие торговые пути Красного моря», — отмечается в публикации.

Как утверждают источники издания, Судан предложил договор сроком на 25 лет, по которому Россия сможет разместить до 300 военнослужащих и до четырех кораблей на базе в городе Порт-Судан. Выгодное местоположение военного объекта даст России возможность контролировать перевозки через Суэцкий канал.

В то же время в обмен Судан желает получить от России по льготным ценам современные образцы зенитных систем и другое вооружение.

Кроме того, в материале подчеркивается, что для Соединенных Штатов размещение российской военной базы в Судане невыгодно, так как Белый дом старается не допустить Москву и Пекин в Африку, особенно к важнейшим торговым путям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент России Владимир Путин назвал военную базу в Киргизии важным фактором стабильности в регионе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-1° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
77.70
-0.53 90.34
-0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:16
На Украине заочно арестовали Миндича и запретили выезд из страны Ермаку
7:15
«Мама стала менее злой»: в семье Александра Реввы завершился 20-летний конфликт
7:00
Зара: россияне воспринимают «День Победы» только в исполнении Лещенко и Кобзона
6:51
Уиткофф вылетел в Россию на встречу с Путиным
6:34
Туристы вылетели из Красноярска во Вьетнам с задержкой больше суток
6:17
«Беспрецедентное место»: Судан предложил России разместить военно-морскую базу

Сейчас читают

Администрации Трампа надо закончить войну пока не рухнул фронт — политолог
Блогер Лерчек не признала вину в выводе средств за рубеж
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 декабря, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео