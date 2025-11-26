Путин назвал военную базу РФ в Киргизии важным фактором стабильности в регионе

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 61 0

Обе страны страны имеют согласованные позиции в рамках ОДКБ и СНГ.

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Бедняков; 5-tv.ru

Объединенная российская военная база в Киргизии — важный фактор стабильности в регионе. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с киргизским лидером Садыром Жапаровым.

«Размещенная в республике объединенная российская военная база является важным фактором обеспечения стабильности в регионе», — сказал Путин.

Как отметил российский лидер, Россия и Киргизия имеют согласованные позиции в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Содружества Независимых Государств (СНГ). Также в период председательства Киргизии в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Москва и Бишкек настроены на активное взаимодействие.

Наши страны готовы детально обсудить все вопросы двусторонней повестки и определить направления дальнейшего развития сотрудничества, добавил Путин.

Владимир Путин 25 ноября прибыл с официальным визитом в Киргизию, где встретился с лидером страны Садыром Жапаровым.

Ожидается, что по итогам переговоров состоится подписание заявлений для углубления союзничества и стратегического партнерства «в условиях изменяющегося мира». В завершении дня 26 ноября пройдет неформальный обед с лидерами стран ОДКБ и разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин назвал Россию одним из главных торговых партнеров Киргизии. Инвестиции РФ в экономику Киргизии увеличились до двух миллиардов долларов. Президент отметил, что в настоящее время в республике работает 1,7 тысяч предприятий с российским участием.

