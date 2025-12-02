Полиция пресекла деятельность банды «черных копателей» в Амурской области
Ущерб от их деятельности оценили в несколько десятков миллионов рублей.
Банду «черных копателей» раскрыли в Амурской области. О проведенной операции рассказали в МВД.
Злоумышленники организовали криминальный бизнес по добыче угля. Работали без лицензии, но со спецтехникой. На месте обнаружили экскаватор, бульдозеры и грузовики. Также изъята крупная партия полезных ископаемых.
Ущерб государству оценили в 65 миллионов рублей.
Полиция совместно с Росгвардией задержала несколько участников банды. Остальных, в том числе организаторов, сейчас устанавливают. По факту хищения возбуждено уголовное дело.
