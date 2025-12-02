В Индии девушка вышла замуж за убитого возлюбленного на его похоронах

В Индии девушка вышла замуж за своего 20-летнего возлюбленного прямо во время его похорон. Причиной трагедии стало так называемое «убийство чести»: молодой мужчина был предположительно убит членами семьи девушки из-за кастовых различий. Об этом сообщает India New England.

Погибший подвергся жестокому нападению: злоумышленники разбили ему голову камнем, а затем застрелили. Полиция заявила, что нападение совершили отец и братья невесты, которые были категорически против их отношений, поскольку молодой человек принадлежал к другой касте.

На похоронах возлюбленная пришла к телу жениха и совершила символический свадебный обряд: она нанесла куркуму на его тело, а затем от его имени нанесла на свой лоб точку, которая является знаком замужней женщины.

«Наша любовь победила, даже несмотря на смерть жениха, а мой отец и братья проиграли. Даже если он мертв, наша любовь все еще жива, — сказала она, стоя рядом с его телом.

Трехлетняя любовь, которая выдержала все испытания

По данным полиции, отношения между мужчиной и женщиной длились три года. Они познакомились через братьев девушки и полюбили друг друга. Однако из-за кастовых различий семья невесты была категорически против их отношений. Родственники постоянно оказывали на девушку давление, требуя разорвать связь.

Несмотря на угрозы, пара продолжала встречаться. Ситуация резко обострилась, когда члены семьи узнали, что влюбленные собираются пожениться, что и привело к нападению.

Шестеро арестованных и требование смертной казни

Полиция арестовала шестерых обвиняемых в связи с убийством и сообщила, что в настоящее время ведутся допросы. Возлюбленная погибшего потребовала смертной казни для своего отца и братьев, настаивая на том, что правосудие должно свершиться. Девушка заявила, что до конца своих дней будет жить в доме погибшего как его законная супруга.

