Мэр американского города потребовал убрать с дороги радужный* пешеходный переход

Александра Якимчук
Александра Якимчук

Данное решение вызвало множество споров в обществе США.

Радужные пешеходные переходы

Фото: GRAEME SLOAN/ТАСС

В городе Солсбери штата Мэриленд в США хотят убрать единственный радужный пешеходный переход — символ ЛГБТ*. Об этом сообщило издание The Washington Post.

Мэр города Рэнди Тейлор, избранный на пост в 2023 году, заявил о намерении избавится от цветного пешеходного перехода, который был создан в 2018 году. 

«Наш город — дом для разнообразного и живого сообщества, и мы хотим, чтобы наши общественные пространства были гостеприимны для всех», — сказал Тейлор.

Однако с таким решением многие оказались не согласны, что спровоцировало волну споров. Члены ЛГБТ восприняли данный шаг как попытку вернуть город к прежним устоям, когда их движение не было вовлечено в жизнь общества.

текстРадужный* пешеходный переход. www.globallookpress.com/ Alyson Polderman

Активные действия по исключению символики ЛГБТ с общественно-значимых зданий, школ и рабочих пространств идут во многих штатах Америки. Федеральное правительство также запретило радужные флаги на федеральной территории. Более того, министр транспорта США высказался против цветных пешеходных переходов.

«Дороги нужны для безопасности, а не для политических посланий или произведений искусства», — заявил глава ведомства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в США студентку затравили за эссе о существовании только двух гендеров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.

Календарь причесок под Луной: гороскоп стрижек на зиму 2025–2026

