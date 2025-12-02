Попросил прощения: вор раскаялся и вернул пожилой женщине украденную пенсию

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Он также пытался продать ей носки.

В Италии вор раскаялся и вернул пожилой женщине украденное

Фото: www.globallookpress.com/ Matthias Balk

В Италии вор раскаялся и вернул пожилой женщине украденную пенсию

В Италии раскаявшийся вор-карманник вернул пожилой женщине украденную пенсию и извинился перед ней. Об этом сообщает L'Unione Sarda.

Трогательный инцидент произошел в коммуне Арборея. Мужчина украл у пожилой женщины около 1500 евро (около 135 тысяч рублей).

В начале октября злоумышленник подошел к пожилой женщине, которая на тот момент была с внучкой, под предлогом продажи носков. Когда пострадавшая открыла кошелек, он воспользовался ситуацией и сумел открыть внутренний карман, в котором находились деньги.

Женщина поняла, что ее обокрали, только вернувшись домой. Об этом немедленно сообщили в полицию, и вся община мобилизовалась на поиски вора.

Вскоре дочь пожилой женщины рассказала, что вор нашелся и вернул всю украденную сумму.

«Мальчика нашли, но, предположительно, еще до этого он решил загладить вину. Он уже извинился и вернул всю сумму», — сказала она.

Раскаявшийся вор и жертва встретились. Женщина простила молодого человека, отозвала заявление из полиции и приняла решение помочь ему.

